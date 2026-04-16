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基隆籍漁船火燒沉沒「6船員獲救、船長失聯」 海巡桃園艦趕往搜救中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆籍漁船「全漁6號」今天清晨5時許，在釣魚台東北方約77浬（日本搜救責任區內）不明原因失火並沉沒，船上6名外籍船員已由附近作業的友船「全漁36號」漁船即時救起，均無大礙，但1名台籍張姓船長失聯，海巡桃園艦已趕往搜救。

海巡署艦隊分署指出，今天清晨5時許，海巡署接獲通報，基隆籍「全漁6號」漁船於釣魚台東北方約77浬處不明原因失火，火勢相當大，船體隨即沉沒，船上6員外籍船員跳海逃生。

基隆澳底海巡隊表示，6名船員已由附近作業的友船「全漁36號」漁船趕至現場陸續救起，目前均無大礙，但仍有1名台籍張姓船長失聯，現場海域屬日本搜救責任區內，「全漁36號」漁船仍在現場搜尋失蹤船長下落。

海巡署接獲通報後，立即啟動應變機制並調派北部地區機動海巡隊桃園艦緊急出勤，預計今晚10時抵達事故現場，投入搜救行動，並持續與現場「全漁36號」漁船保持聯繫，掌握搜尋進度及周邊海域狀況。

海巡署表示，已同步通報國家搜救指揮中心協調日方共同協處，全力投入失聯船長搜救作業；另呼籲海上作業船隻提高警覺，注意航行及作業安全，如遇海上緊急狀況，請立即撥打海巡「118」免付費服務專線，海巡人員將及時前往應處。

基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救船長失聯，海巡桃園艦趕往搜救中。圖／海巡署艦隊分署提供
基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救船長失聯，海巡桃園艦趕往搜救中。圖／海巡署艦隊分署提供

日本 漁船 釣魚台 海巡署

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