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影／打拉曼光譜瞬辨毒品 廢棄車藏上千萬海洛因

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心追查販毒集團，發現毒販將價值上千萬元海洛因及上百萬元現金藏在廢棄車輛；警方利用拉曼光譜儀，瞬時檢出3公斤粉末是海洛因，溯源將涉案3男子依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

刑事局南打中心今天表示，周姓男子去年6月涉嫌分裝大麻煙彈被捕，獲交保後卻未收手，另與孫姓、王姓2男子重組販毒集團，分別在台北市文山區某國宅及新北市萬里區度假套房設點，從事海洛因販售及大麻煙彈分裝牟利。

警方追查販毒集團，先查出暱稱「John」的孫姓男子涉嫌販毒，並將毒品藏在台北市文山區某國宅停車場。警方查贓，發現孫男將10包總重約3公斤的海洛因，以及疑似販毒贓款118萬餘元藏於廢棄車輛內，利用拉曼光譜儀，快速檢出成包的粉末是海洛因毒品。警方將孫男移送法辦後，今年1月檢方依違反毒品危害防制條例罪起訴。

警方專案小組持續溯源追查，才發現周姓男子涉嫌吸收孫男販毒，並與王姓男子將據點轉往新北市萬里區某度假套房，涉嫌分裝大麻煙彈，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方利用拉曼光譜儀，測出成包的粉末是海洛因。記者林保光／翻攝
警方利用拉曼光譜儀，測出成包的粉末是海洛因。記者林保光／翻攝

警方自廢棄轎車發現成箱海洛因。記者林保光／翻攝
警方自廢棄轎車發現成箱海洛因。記者林保光／翻攝

警方利用拉曼光譜儀，測出成包的粉末是海洛因。記者林保光／翻攝
警方利用拉曼光譜儀，測出成包的粉末是海洛因。記者林保光／翻攝

警方自廢棄轎車發現成箱海洛因。記者林保光／翻攝
警方自廢棄轎車發現成箱海洛因。記者林保光／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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