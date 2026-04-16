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毒男縱火燒4車並持刀搶劫超商 檢方求刑12年10月

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

39歲蔡姓男子今年2月18日在屏東林邊火車站，隨意丟擲燃燒瓶燒毀4輛車子，還持西瓜刀闖入超商，搶走6000元，並隨機砸毀2輛停放路邊的車輛。警方逮捕後移送屏東地檢署，檢方今天依法提起公訴，並向法院具體求處重刑，4罪合計12年10月。

檢方調查，蔡嫌2月17日施用第二級毒品甲基安非他命後，18日發覺無法操作手機遊戲，為宣洩憤怒，竟騎機車攜帶7瓶自製的類汽油彈燃燒瓶（松香水燃燒瓶）及1把西瓜刀，前往林邊火車站。

蔡嫌到火車站高架橋下方停車場，隨機點燃並投擲燃燒瓶，導致4輛車子燒毀受損。隨後蔡嫌騎車轉往附近便利商店，持西瓜刀砸毀玻璃門闖入，脅迫店員並搶走6000元後離去。期間蔡嫌又步行動手隨機砸毀2輛停放在路邊的車輛，經民眾報案後被趕來的警方逮捕。

檢察官審酌被告僅因個人手機問題的小事，竟選擇大眾通行的火車站與超商為目標進行隨機破壞，手段偏激、罔顧法紀，已迫切危害公共安全，引發社會高度恐慌。為維護社會秩序並收懲儆之效，建請法院從重量刑。

檢方具體求刑如下：服用毒品駕駛動力交通工具部分，有期徒刑8月；於林邊火車站縱火部分，有期徒刑3年6月；攜帶兇器強盜超商部分，有期徒刑8 年；隨機砸毀兩輛車輛部分；各有期徒刑4月，合計12年10月。

蔡姓男子手持燃燒瓶在林邊火車站下方縱火，現場火光四起，傳出爆炸聲響，濃煙竄出。圖／讀者提供
蔡姓男子手持燃燒瓶在林邊火車站下方縱火，現場火光四起，傳出爆炸聲響，濃煙竄出。圖／讀者提供

蔡姓男子在林邊火車站附近縱火，燒毀4輛車。圖／讀者提供
蔡姓男子在林邊火車站附近縱火，燒毀4輛車。圖／讀者提供

蔡姓男子手持燃燒瓶在林邊火車站下方縱火，現場火光四起，傳出爆炸聲響，濃煙竄出。圖／讀者提供
蔡姓男子手持燃燒瓶在林邊火車站下方縱火，現場火光四起，傳出爆炸聲響，濃煙竄出。圖／讀者提供

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