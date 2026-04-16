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高雄摩鐵爆衝突！藏毒男掛彩送醫3男女傷人被捕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區某汽車旅館今天凌晨發生傷人衝突，房客張姓男子在房內遭2男子攻擊受傷。警方在房內查獲依托咪酯煙彈，上午逮捕涉案的3名男女，將全案移送法辦。

據警方調查，張姓男子（36歲）4月13日投宿高雄市三民區皓東路某汽車旅館，直到今天凌晨3時25分，2名男子以訪客身分進入汽車旅館，不久發生衝突，張男遭對方持房內物品攻擊，前額有撕裂傷、鼻梁骨折，2男子及房內另名女子逃逸。

警方據報到場，將張男送醫治療，並在房內查獲依托咪酯菸彈3顆，是張男持有。

警方追查事發原因及打傷張男的男子，警方以車追人，直到今天上午9時左右，分別在三民區大豐二路、新興區六合路及苓雅區武廟路，逮捕林姓女子（25歲）及李姓（44歲）及施姓（44歲）2男子。

據了解，張男與林女是熟識的友人，林女積欠張男10萬元債務，而李男與施男又積欠林女債務，三方相約至旅館商討還款事宜，引發口角衝突，林姓、施姓2男子拿房內物品涉嫌攻擊張男成傷。

警方將3名男女依違反毒品危害防制條例、傷害罪嫌移送法辦。

張姓男子今天凌晨在汽車旅館遭訪客攻擊受傷，救護員將他送醫。記者林保光／翻攝
張姓男子今天凌晨在汽車旅館遭訪客攻擊受傷，救護員將他送醫。記者林保光／翻攝

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