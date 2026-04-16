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影／剴剴案社工今宣判有期徒刑2年 兒少團體高呼司法不公

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導

男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。包括藝人郁方在內的兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後不滿判刑太輕，在法庭外高喊司法不公。

男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影
男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影

男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影
男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影

男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影
男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影

男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。包括藝人郁方（中）在內的兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影
男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。包括藝人郁方（中）在內的兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影

男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影
男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。兒少團體上午進法庭聆聽判決，判後仍覺判太輕，在法庭外高喊司法不公。記者曾吉松／攝影

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剴剴 兒福聯盟 社工

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