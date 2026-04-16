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剴剴案社工遭判刑2年 兒盟：無比沉重和遺憾 尊重社工是否上訴決定

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

圖為日前兒少團體為<a href='/search/tagging/2/剴剴' rel='剴剴' data-rel='/2/239773' class='tag'><strong>剴剴</strong></a>案發聲。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照
圖為日前兒少團體為剴剴案發聲。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照

男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔，台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年。可上訴。兒福聯盟則聲明，對一審判決的結果感到無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責，兒盟也將尊重當事社工是否上訴的決定，陪社工走接下來的每一步。

兒盟今以「剴剴，對不起」為標題發出聲明。聲明寫著，今天，法院對剴剴案社工做出一審判決，這段日子以來，兒盟每個人心裡都很沈重。一個孩子在兒盟的服務過程中離開，是所有同仁心中最深、最無法抹平的遺憾與傷痛。兒盟也虛心接受外界所有的批評和檢討。在愛孩子的共識下，我們需要再次說聲——剴剴，對不起。

兒盟表示，透過司法調查，知道保母施虐的惡行，對於孩子在那段時間所承受的折磨與苦痛有滿滿的悲痛與不捨，兩年來兒盟不斷省思，若當時在服務流程與督導管理制度有所不同，會不會就可以早一點識破保母的謊言，發現孩子遭受虐待的處境?

兒盟指出，兩年來，全面檢視且修正涵蓋超過25種服務的工作流程，其中最關鍵的包括風險複判，中高風險案件，指派督導、主管或資深社工陪伴第一線社工一同訪視個案，降低個人主觀判斷的偏誤；六歲以下兒童的案件，則指派直屬主管以外的第二位資深社工人員進行風險複判與處遇方向討論；異狀評估部分，孩子受傷或有異狀時，由兩位主管一起判斷風險及處遇方式，必要時請外部專家，如醫師協助判斷；在兒盟，現在每一位社工都定期接受兒虐辨識訓練，確保敏銳度。

兒盟說，這些改變，雖然救不回剴剴，但我們會竭盡所能預防有下一個孩子受害。

對於今日法院一審判決的結果，兒盟感到無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責，兒盟也將尊重當事社工和律師是否上訴的決定，陪社工走接下來的每一步，同時我們會帶著這份警惕，繼續深耕服務每個孩子。

剴剴 保母 兒福聯盟 社工

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