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剴剴案社工今宣判 綠委林月琴提社安網困境：應推動結構性修正

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

男童剴剴遭凌虐致死，檢方依過失致死等罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔，北院今宣判，陳女過失致死2年、偽造文書無罪。民進黨立委林月琴表示，社安網在實務上仍難有效整合，但許多社工仍堅守崗位，因此面對判決，社會不該停留在二分對立，要做的是尊重司法同時，推動結構性的修正。

林月琴表示，今天剴剴案社工判決結果出爐，面對這起沉痛的案件，她要說，個案既已進入司法程序，就應尊重司法獨立，也尊重當事人依法上訴與救濟的權利。讓案件在法治程序中持續被檢視、釐清，這是社會必須堅守的基本原則，「但這起案件真正留給社會的，不只是個案責任的追究，更是對整體兒少保護制度的嚴肅提問。」

林月琴指出，不能只站在社工的一端看問題，也必須站在每一個孩子的成長處境來看。對於處在脆弱、受虐、受忽視風險中的孩子而言，社會的責任從來不只是讓他活下來，而是要讓他有機會安全地長大，且獲得足夠的照顧，這才是兒少保護工作的重要目的。

「不能把第一線社工的工作，簡化成奉獻、燃燒或犧牲。」林月琴表示，社工是專業工作，不應靠個人的耗損去填補制度的空缺。兒少保護工作本來就是高風險、高壓力、需要即時判斷的工作，如果制度長期要求第一線承擔龐大責任，卻沒有給予相對應的人力配置、跨機關支援與後續資源，風險最終不只壓在社工身上，也會直接轉嫁到孩子。

林月琴認為，社會安全網在實務上，主責角色是否明確、跨機關協調是否即時、資訊整合是否完整、關鍵時刻能否快速決策與介入，至今仍有明顯落差，當制度不能有效整合，最先被辜負的是正在等待被接住的孩子。

林月琴說，許多社工依舊堅守崗位，今天面對判決，社會不該停留在二分對立，也不能只在「究責」與「護航」之間擺盪。大家要做的，是在尊重司法的同時，誠實面對制度責任，推動結構性的修正。

林月琴表示，身為立委、也身為社工，她一直從傷痛中推動機制的預防，包含強化精進收出養制度、修法保障安置兒少權益、立法提升保母托育品質，接下來必須推動的，是從通案制度回應第一線困境，也回應每一個孩子的成長權益，包括第一線工作負荷與責任保障、主責機關的權限與資源配置、跨機關協作機制，以及兒少後續成長支持資源，都必須不斷被檢視。

剴剴案社工判決結果出爐，民進黨立委林月琴表示，尊重司法同時，應推動結構性的修正。圖／聯合報系資料照
剴剴案社工判決結果出爐，民進黨立委林月琴表示，尊重司法同時，應推動結構性的修正。圖／聯合報系資料照

民進黨 社工 剴剴案 林月琴 兒少法 保母

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