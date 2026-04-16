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家庭毒害 1歲童髮安毒濃度類似成癮

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中市陳姓女子在家吸食安非他命，一歲女兒頭髮被驗出與成癮者類似的高濃度安毒反應，檢方起訴主張陳對女兒餵毒。台中地方法院認定，無法推認餵毒，但陳在女兒無反抗能力下使其吸入毒煙，犯毒品危害防制條例「非法方法使人施用毒品」等罪，判決應執行八年徒刑；可上訴。

據調查，陳姓女子二○二一年起與一歲女兒同住，直到二○二三年間，明知房間密閉且女兒年幼無法表達，仍當女兒面前吸食安非他命，迫使女兒吸入毒煙。

中市家庭暴力及性侵害防治中心社工調查，分別在二○二一年四月、二○二三年五月將女童毛髮送驗，均驗出安非他命反應，陳失聯被檢方發布通緝，近期到案。

檢方認為，檢驗女童頭髮發現甲基安非他命濃度七五六七pg／mg、安非他命二○九pg／mg，驗出「極高濃度」甲基安非他命，類似成癮者濃度，非因密閉空間二手毒煙所致，主張陳對女兒餵食毒品。

法院認定，安非他命施用方式不限於直接口服，若在狹小密閉空間燒烤，幼童吸入毒煙，體內仍可能殘留相當濃度；就醫院檢驗應排除女童是偶然、短暫吸入，不足推認陳有直接對女兒餵食，但女童有長期在密閉空間吸到毒煙情況。

判決指出，陳身為母親，明知女兒當時僅一至三歲，無反抗、拒絕能力，卻逕自在旁吸毒，顯已構成毒危條例第六條以「其他非法方法使人施用毒品」，並犯妨害幼童發育罪，兩罪想像競合，從重依毒品罪論處。

法官審酌，陳是成年人對未成年人為之、犯後自白坦承，各應加重、減輕其刑，考量她身為母親為逞私慾，不顧女兒年幼對毒品耐受力低，危害身心發育，依兩個成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，都判六年，應執行八年。

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