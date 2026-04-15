黃國昌指未成年涉毒案增 新北警：因第一線擴大初篩、強化緝毒能量

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天針對反毒反霸凌提出政見，共三大方向，新北市警察局表示，因應依托咪酯列為二級毒品，新北擴大採購初篩試劑，強化第一線量能，經統計2026年已明顯下降，也持續與教育局密切合作，強化學生識毒、拒毒意識。

黃國昌今提出，根據新北市數據，新北市未成年涉毒嫌疑人數暴增328%、校園霸凌通報件數更飆升2.6倍，凸顯現有社會安全網已經失靈。黃提出三大方案，一、建立三級預防體系，完善制度防線，二、推動「聯醫專職化」，建構專業藥癮防治中心，三、啟動「少年重生計畫」，強化社會賦歸力量。

衛生局表示，毒品防制向來為市府施政重點，新北市2017年即成立毒品防治辦公室統籌毒品危害防制中心及各局處資源。在預防端，由教育局結合各局處資源辦理各項反毒教育宣導，衛生局與教育局合作深入校園辦理講習，建立學生的反毒觀念及對毒品的警覺，構築早期防線。

衛生局表示，在查緝端，落實緝毒溯源，查緝校園藥頭，從源頭阻斷毒品流入校園。在處遇端，則由衛生局及社會局提供專業戒癮及家庭支持資源，協助青少年穩定戒癮回歸家庭。也會持續優化市府的防護網，從風險辨識到個案輔導都能落實執行，協助每位需要受協助的少年。

警察局表示，新北市2025年未成年涉毒案件上升，源於依托咪酯毒品於2024年11月27日公告升級為第二級毒品後，新北警更加強電子菸類毒品查緝力道道，包含運用線上機動攔查及網路社群布線，並優先擴大採購依托咪酯類毒品初篩試劑，強化第一線員警緝毒能量，以致2025年在成年人及未成年人涉毒統計數據均較2024年同期大幅增加。

警察局表示，在新北市強力打擊毒品作為下，經統計2026年未成年涉毒案件數已有顯著下降。警察局也將持續與教育局密切合作，針對校園涉毒情資溯源查緝，並配合學校日加強法治教育及多元宣導，強化學生識毒、拒毒意識。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885