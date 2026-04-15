毒犯擁槍駕車夜游北市 遭攔查拒檢加速逃...警圍捕驚險畫面曝

徐姓男子曾涉多起毒品案，日前與友人在台北市士林區駕車拒檢，又被查獲持有改造手槍、子彈，及毒品海洛因、安非他命等物，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將2人移送士林地檢署偵辦。

警方調查，44歲徐姓男子3月31日晚上8時許駕駛汽車載著友人51歲林男，行經台北市士林區延平北路六段時，因車輛號牌異常，引起2名巡邏員警靠近盤查，徐心虛拒檢，加速逃逸，員警旋即展開圍捕，徐慌忙之下將車輛開進延平北路七段一處死巷後，自知法網難逃而下車就逮。

警方指出，員警當場查獲毒品海洛因2包、安非他命2包，另在徐隨身包包內查獲改造手槍1把、子彈2顆、彈殼（子彈半成品）31顆，詢後依法送辦。據悉，徐男多次在北部涉犯毒品案被逮仍不斷犯案，此次落網後拒不交代槍毒來源，警方後續正擴大偵辦中。

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徐慌忙之下將車輛開進延平北路七段一處死巷後，自知法網難逃而下車就逮。圖／警方提供

員警當場查獲毒品海洛因2包、安非他命2包，另在徐隨身包包內查獲改造手槍1把、子彈2顆、彈殼（子彈半成品）31顆。圖／警方提供