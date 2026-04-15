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竹市勇警奪槍解救當舖老闆 警政署長今慰勉

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

43歲李姓男子上月27日到新竹市一間當舖連續開槍，警第二分局巡佐王聖文到場發現當舖老闆遭李男持槍挾持，王員為即時搶救人質安全上前奪槍，成功將李壓制在地，當場查扣改造手槍2把、子彈58顆及手銬1副等證物，隨即將當舖老闆送醫治療，警政署長張榮興今天下午前往第二分局慰勉並頒發慰問金。

張榮興今天下午到第二分局慰勉本案有功人員並頒發慰問金。他表示，警方面對突發重大危安情勢，展現高度專業素養與團隊默契，深表肯定；尤其巡佐王聖文於第一時間挺身而出、冒險犯難，果敢奪槍並成功解救人質，充分展現警察守護民眾生命安全的使命與勇氣，殊值嘉許。

張榮興說，對新竹市警察局迅速整合警力、即時壓制不法高度執行力給予高度肯定，面對各類危安案件，務必在確保自身安全前提下，審慎應變、果斷處置；對於挑戰公權力的不法行為，警察必將依法嚴辦、追究到底，以維社會治安。

新竹市警察局局長陳源輝表示，他肯定警方於危急情境中臨危不亂、堅守崗位，展現守護治安之決心與行動力。但也提醒執行各項勤務，務必落實「三安」原則（自身安全、嫌犯安全、案件安全），審慎評估現場風險，確保執勤過程安全無虞；全案後續將持續向上溯源，全面追查槍枝來源。

警政署長張榮興今天下午到第二分局慰勉本案有功人員並頒發慰問金。圖／警方提供
警政署長張榮興今天下午到第二分局慰勉本案有功人員並頒發慰問金。圖／警方提供

警察 人質 槍枝

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