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竹市勇警奪槍解救當舖老闆 警政署長今慰勉
43歲李姓男子上月27日到新竹市一間當舖連續開槍，警第二分局巡佐王聖文到場發現當舖老闆遭李男持槍挾持，王員為即時搶救人質安全上前奪槍，成功將李壓制在地，當場查扣改造手槍2把、子彈58顆及手銬1副等證物，隨即將當舖老闆送醫治療，警政署長張榮興今天下午前往第二分局慰勉並頒發慰問金。
張榮興今天下午到第二分局慰勉本案有功人員並頒發慰問金。他表示，警方面對突發重大危安情勢，展現高度專業素養與團隊默契，深表肯定；尤其巡佐王聖文於第一時間挺身而出、冒險犯難，果敢奪槍並成功解救人質，充分展現警察守護民眾生命安全的使命與勇氣，殊值嘉許。
張榮興說，對新竹市警察局迅速整合警力、即時壓制不法高度執行力給予高度肯定，面對各類危安案件，務必在確保自身安全前提下，審慎應變、果斷處置；對於挑戰公權力的不法行為，警察必將依法嚴辦、追究到底，以維社會治安。
新竹市警察局局長陳源輝表示，他肯定警方於危急情境中臨危不亂、堅守崗位，展現守護治安之決心與行動力。但也提醒執行各項勤務，務必落實「三安」原則（自身安全、嫌犯安全、案件安全），審慎評估現場風險，確保執勤過程安全無虞；全案後續將持續向上溯源，全面追查槍枝來源。
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