竹市勇警奪槍解救當舖老闆 警政署長今慰勉

台中陳姓婦人在1歲大女兒面前吸食安非他命，女童處在密閉房間宛如被關在「毒氣室」，小小年紀頭髮卻驗出高濃度安毒且近乎成癮者濃度；法院認為，陳不僅犯妨害幼童發育罪，其在女童無反抗能力下使其吸入毒煙，是以「其他非法方法」使人施用毒品，依2個毒品罪判她8年，可上訴。

2026-04-15 11:06