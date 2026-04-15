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影／三重高級住宅區 衣著整齊年輕人明目張膽在超商外吸毒被逮
新北市三重區高級住宅大樓林立的仁義重劃區，昨晚有1名20歲年輕人竟明目張膽在超商外吸食喪屍煙毒，恍神顫抖站不穩等症狀很明顯就是吸毒，警方獲報迅速趕抵，當場快篩檢驗後上銬逮捕帶回偵辦。
警方昨晚10時30分左右接獲民眾報案，指稱三重區仁華街某超商外有人吸毒，趕抵發現店內明亮燈光透過落地玻璃清楚可見騎樓有1個年輕人吸食電子煙，當時他眼神呆滯動作遲緩蹲著，立刻喝令將手上的東西放旁邊坐下，當面快篩驗出毒品依托咪酯陽性反應。
楊姓男子被帶回派出所，他無業、沒有前科、衣著整齊、腳穿名牌運動鞋，可惜染惡習，含糊自稱喪屍煙彈和電子煙是上網買的，但未透露細節，警詢後被依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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