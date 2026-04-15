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分局長頒獎最重要？士林警昨自揭圍捕槍毒案 今保密到家

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市士林分局警方上月在社子地區發現可疑車輛，圍捕查獲槍、毒，昨上網發文揭露驚險過程，提及分局長親赴警所頒獎表揚，今卻因「案件仍偵辦中」不願證實案情，北市有槍毒犯暗夜遊街部分，確切案情未明。

士林分局昨在其臉書粉絲專頁「士林波麗士 士子如林」上貼文，指出社子派出所員警巡邏時在轄內延平北路六段發現一輛汽車號牌異常，上前攔查時，汽車駕駛心虛拒檢、加速逃逸，「雙方展開一場驚心動魄的暗夜追蹤」、「 同仁發揮精湛駕駛技術與包抄策略，在延平北路七段巷弄內將車輛攔停，現場氣氛一度緊張」。

貼文指出，員警後續目視發現車內有違禁品，當場查獲1把改造手槍、2包毒品海洛因、2包毒品安非他命。士林分局長許城銘自掏腰包購買禮品，昨親赴警所頒獎表揚，並語重心長「看到大家平安完成任務，我才真正放下心。員警的自身安全，永遠比績效來得更重要！ 我們要守護治安，但更要守護好每一位辛苦執勤的兄弟。」

據悉，此案是3月底發生，案發時員警查獲車內2名男子涉案，其中1名年約40歲徐姓男子前科累累，在北部多次涉嫌毒品案，慣於擁槍自保，多次被捕仍屢次涉案，未料這次又暗夜帶槍出沒在北市街頭。

不過，分局昨主動揭露事件後，今又以「案件仍偵辦中」、「後續還要溯源」等，不願進一步說明，確切案情未明。

對此，有基層官警說，「線上立破」的案件容易引起民眾關注，可針對現場查處狀況適度說明，過去也經常有案件發生時旋即引起社會關注，對外說明後，實際上還是持續溯源，「不然案件曝光就不追查了嗎？何況是分局主動發文揭露的案子」。

台北市警局士林分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局士林分局。記者李隆揆／攝影

台北市士林分局警方上月在社子地區發現可疑車輛，圍捕查獲槍、毒，昨上網發文揭露驚險過程。圖／截自臉書粉絲專頁「士林波麗士 士子如林」
台北市士林分局警方上月在社子地區發現可疑車輛，圍捕查獲槍、毒，昨上網發文揭露驚險過程。圖／截自臉書粉絲專頁「士林波麗士 士子如林」

毒品 北市

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