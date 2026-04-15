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台中母當1歲女兒面猛吸安毒 毛髮「毒物極高濃度」重判8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓婦人在1歲大女兒面前吸食安非他命，女童處在密閉房間宛如被關在「毒氣室」，小小年紀頭髮卻驗出高濃度安毒且近乎成癮者濃度；法院認為，陳不僅犯妨害幼童發育罪，其在女童無反抗能力下使其吸入毒煙，是以「其他非法方法」使人施用毒品，依2個毒品罪判她8年，可上訴。

檢警調查，陳女2021至2023年間和女兒同住在潭子區，明知房間密閉且女兒年幼無法表達，竟當的她面直接吸食第二級毒品安非他命，迫使女童吸入毒煙。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心社工介入調查，分別在2021年4月、2023年5月將女童毛髮送驗，均驗出安非他命反應，因陳女一度行蹤失聯遭通緝，近期才到案受審。

檢方認為，醫院檢驗女童頭髮發現，其甲基安非他命濃度為7567pg／mg、安非他命達209pg／mg，驗出「極高濃度」甲基安非他命毒品，已類似成癮者濃度，非因密閉空間中二手菸所致，主張陳對女兒餵食毒品。

台中地院認為，安毒施用方式不限於直接口服，若在狹小密閉空間燒烤，幼童吸入毒煙體內仍可能殘留相當同度，醫院檢驗應僅排除女童是偶然、短暫吸入，但仍有長期在密閉空間吸到毒煙情況，不足推認陳有直接對她餵食。

中院指出，陳身為母親明知女兒當時年僅1至3歲，無反抗、拒絕能力，卻逕自在旁吸毒，顯已構成毒品危害防制條例第6條以「其他非法方法」使人施用毒品，另同時犯妨害幼童發育罪，2罪想像競合，從重依前罪論處。

中院審酌，陳女成年人對未成年人為之、犯後自白坦承，各應加重、減輕其刑，考量她身為母親為逞一己私慾，不顧女兒年幼對毒品耐受力低，危害其身心發育。

中院審理後依2個成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，各判陳女6年、6年，應執行8年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

毒品 安非他命 台中

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