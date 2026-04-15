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影／毒駕鴛鴦女懷抱「藍髮女人偶」超恐怖 警方查獲百克海洛因

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方日前半夜在快速道路攔查1輛龜速車，駕駛從頭到尾恍神露出詭異微笑，女乘客懷裡自始至終緊抱1個藍色長髮大型人偶，超恐怖。後來2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。

保安大隊特勤中隊員警10日凌晨2時40分巡邏經新北環河快速道路，發現1輛租賃轎車在速限70的路段以時速20公里龜速行駛，尾隨監控後示意從三重福德南路下匝道受檢。

大半夜的，53歲張男下車時精神渙散，臉上始終掛著一抹怪異傻笑，先被看見駕駛座腳踏墊有毒品喪屍電子煙彈，接著自隨身包包搜出4包海洛因、1顆依托咪酯煙彈和1瓶煙油，唾液快篩呈現海洛因陽性反應，當場扣車、開單、上銬逮捕。

他的39歲前妻古姓女子更詭異，坐前座被發現抱著1個挑染藍色長髮「人頭」，令人心裡發毛，問她是不是假髮？古女說是娃娃。原來是1個身穿花布衣髮長及腳的大型人偶。

古女受檢時全程緊抱這個「藍髮女娃」在懷裡，她下車時掉出1包海洛因、外套被找到4顆毒煙彈，帶回警局搜身又在褲袋發現藏有另8包海洛因共127.9公克。

這對毒鴛鴦合計被查獲海洛因13包共146.8公克、依托咪酯煙彈6顆共32.2公克及煙油1瓶約19.2公克，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並採集張男尿液送驗，追究毒駕公共危險刑責。

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新北市警方日前半夜在快速道路攔查1輛龜速車，女乘客懷裡自始至終緊抱1個藍色長髮大型人偶，超恐怖。後來駕駛和乘客2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝
新北市警方日前半夜在快速道路攔查1輛龜速車，女乘客懷裡自始至終緊抱1個藍色長髮大型人偶，超恐怖。後來駕駛和乘客2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝

新北市警方日前深夜在快速道路攔查1輛龜速車，張男下車時精神渙散，臉上始終掛著一抹怪異傻笑。後來駕駛和乘客2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝
新北市警方日前深夜在快速道路攔查1輛龜速車，張男下車時精神渙散，臉上始終掛著一抹怪異傻笑。後來駕駛和乘客2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝

新北市警方日前深夜在快速道路攔查1輛龜速車，女乘客懷裡自始至終緊抱1個藍色長髮大型人偶，超恐怖。後來駕駛和乘客2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝
新北市警方日前深夜在快速道路攔查1輛龜速車，女乘客懷裡自始至終緊抱1個藍色長髮大型人偶，超恐怖。後來駕駛和乘客2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝

新北市警方日前深夜在環河快速道路攔查1輛龜速車，共搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝
新北市警方日前深夜在環河快速道路攔查1輛龜速車，共搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝

新北市警方日前半夜在快速道路攔查1輛龜速車，女乘客懷裡自始至終緊抱1個藍色長髮大型人偶，超恐怖。後來駕駛和乘客2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝
新北市警方日前半夜在快速道路攔查1輛龜速車，女乘客懷裡自始至終緊抱1個藍色長髮大型人偶，超恐怖。後來駕駛和乘客2人共被搜出13包海洛因重達146.8公克及喪屍煙毒，還涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝

毒品 海洛因

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