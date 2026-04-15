土地涉弊 檢約談宏泰林鴻南

宏泰集團主席林鴻南涉以複雜金流低價買入土地，北檢昨依指揮搜索宏泰人壽，約談林鴻南等人到案。本報資料照片

宏泰集團旗下宏泰人壽七年前標售淡海土地，集團主席林鴻南為避免關係人交易，涉以「左手換右手」方式，透過人頭公司以複雜金流買賣，導致資產交易損失數億元，金管員會告發違反證交法。台北地檢署昨依非常規交易罪嫌指揮搜索宏泰人壽，約談林鴻南、宏泰人壽時任董事長魯奐毅等八名被告及證人共廿六人說明。

八名被告還包括林前妻王婉玲、泰和經建董事長黃樹榮（土地買方）、宏泰幹部高順發、王惠津、林鴻南土地人頭廖乾宏、楊意寬。檢察官複訊後，命楊意寬、王婉玲、黃樹榮、高順發卅萬交保，其餘被告陸續移送。

據調查，金管會為避免宏泰人壽養地，二○一九年發函要求六個月內出售土地，宏泰人壽因此公開標售淡水區淡海不動產，價金廿六億元；林鴻南用宏泰資金開設泰和經建公司，找來黃樹榮擔任董事長，由黃出面以不到廿五億元標下淡海段四、四之一土地，由於泰和經建是林鴻南實質掌控，涉及關係人交易。北檢昨指揮調查局北機站兵分十二路搜索林等八人住居所及宏泰人壽公司，通知八名被告、十八名證人到案。

集團創辦人為「台灣地王」林堉璘，外甥是台北市議員陳政忠，也是宏泰人壽前身宏福人壽的原負責人；林堉璘逝世，宏泰集團由三子林鴻南接手。王婉玲曾負責財會金流，前年婚變時，傳出到前夫辦公大樓掌摑他委任的王姓女律師。

宏泰人壽昨聲明尊重司法調查、全力配合，營運及客戶服務均正常，保戶權益未受影響。金管會保險局副局長蔡火炎指出，宏泰人壽已通報重大偶發事件。