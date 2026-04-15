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國民法官審共諜案 法界：有疑慮

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

國民法官制度於二○二三年元旦上路，今年一月一日起，最輕本刑十年以上有期徒刑之罪，如貪汙治罪條例中的違背職務期約、收受賄賂等，都適用國民法官法。本次橋頭地檢署起訴的共諜案，因起訴法條之一為違背職務收賄罪，符合國民法官法要件，但共諜案牽涉國安問題，是否行國民法官制度，視法官裁定。

國民法官法第一階段所審理案件為「故意犯罪因而發生死亡結果」者，也就是殺人罪、傷害致死、酒駕致死等，制度上路滿三年後，今年擴大適用範圍，最輕本刑十年以上之罪都可循國民法官法審理。

司法院曾盤點今年加入國民法官審理的案類，與共諜有關案件如國家情報工作法、貪汙治罪條例、從事間諜行為而洩漏交付秘密罪等案件，都符合國民參審範圍。

橋檢昨天起訴的共諜案，檢方認定涉案軍士官兵構成貪汙治罪條例中的違背職務收賄罪、為大陸地區傳遞公務上應秘密電磁紀錄罪及洩密罪等，其中違背職務收賄罪最輕本刑十年以上，適用國民法官法。

國軍共諜案近年層出不窮，除交付職務上機密文書，舉凡拍「投共」影片，撰寫「投降誓約書」等，因查出的案件均有領取報酬，都被認定構成違背職務收賄罪。

「拍片」最知名者，為陸軍八軍團前作戰處上校副處長向德恩，他經吸收後穿著軍服撰寫投降誓約書，宣誓效忠中共，共領取五十六萬元報酬，法院認定背棄軍人使命，依違背職務收賄罪判刑七年定讞。

今年貪汙等案雖擴大適用國民法官法，但該法也允許法官自行審酌，若認為案件情節繁雜或需高度專業知識，「非經長久時日顯難完成審判」，法院也可依職權裁定不行國民參審。

法界認為，共諜案牽涉台陸間情報工作網路的掌握度，敏感度較高，過去涉及國安法的案件，審理期間便禁止旁聽，判決書也不會上網公開，這類共諜案是否適用國民法官法，須由合議庭評議後裁定。

司法院 國民法官 共諜

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