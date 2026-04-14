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車輛翻覆躺路中央！新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕
48歲李男今晚6時許駕駛小貨車行經新莊區時，先在路口闖紅燈，接著車輛不明原因向右偏移，撞上騎機車送餐的45歲陳姓外送員，小貨車隨即翻覆躺在路中央，李、陳2人皆受傷。李男唾液快篩呈安非他命陽性反應，詢後扣車並依公共危險罪送辦。
新莊警分局今晚6時許接獲報案，新莊區民安路發生車禍事故。警員趕抵現場發現1輛小貨車側翻在路中央，駕駛李男右肩挫傷不願就醫，而被撞的陳姓機車騎士則是右腳踝扭傷、左膝擦挫傷，由救護車送醫治療。
警方經查，肇事的李男晚間駕駛小貨車送貨途中，先在富國路與四維路口闖紅燈，接著行駛至民安路時，車身不明原因向右偏移，撞上同向右側騎機車的45歲陳姓熊貓外送員，小貨車隨即翻覆。
警方對雙方進行酒測發現均未喝酒，但警方發現李男神色有異，經毒品唾液快篩後竟呈安非他命陽性反應，警方立即依道路交通管理處罰條例第35條規定扣留車輛並開罰，另闖紅燈行為也依第53條告發。警方將對李男採檢尿液，釐清是否涉及吸毒，詢後依公共危險罪嫌送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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