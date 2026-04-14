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北市街頭男「彎腰如殭屍」被抓了 住家沒吩坦尼卻藏海洛因

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

蔡姓男子今凌晨在台北市街頭彎腰鞠躬，被民眾拍攝影片上傳網路，網友認為他姿勢僵硬、行動緩慢，懷疑施用吩坦尼。警方傍晚前往蔡住處搜索，查獲海洛因1.3公克及安非他命殘渣袋，逮捕他依毒品罪移送。

警方調查，無業53歲蔡姓男子今晨1時許站在北市萬華區環河南路2段35巷口，形跡可疑，萬華警分局龍山派出所一名警員騎機車巡邏經過，趨前盤查，蔡稱在該處等車，配合出示身分證，警員觀察無不法及施用毒品徵狀，詢問後放行。

警方檢視網路影片，懷疑蔡施用毒品，向台北地方法院聲請搜索票，傍晚6時許前往其萬大路住處搜索，起出海洛因1.3克及安非他命殘渣袋，未發現吩坦尼等其他毒品，逮捕蔡帶回偵辦。他坦承持有施用海洛因及安毒，警方採集尿液送驗，詢後移送。

政府1998年5月20日公告修正肅清煙毒條例為毒品危害防制條例，將吩坦尼列管為第二級毒品。緝毒警官說，吩坦尼在北美地區氾濫，不少人施用喪命，但在台灣僅於毒品咖啡包檢出1件、驗尿檢出5件，並不盛行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔡姓男子今凌晨在台北市街頭彎腰鞠躬，被民眾拍攝影片上傳網路，網友懷疑施用吩坦尼，警方傍晚前往蔡住處搜出海洛因1.3公克，逮捕他移送。記者李奕昕／翻攝
蔡姓男子今凌晨在台北市街頭彎腰鞠躬，被民眾拍攝影片上傳網路，網友懷疑施用吩坦尼，警方傍晚前往蔡住處搜出海洛因1.3公克，逮捕他移送。記者李奕昕／翻攝

蔡姓男子今凌晨在台北市街頭彎腰鞠躬，被民眾拍攝影片上傳網路，網友懷疑施用吩坦尼，警方傍晚前往蔡住處搜出海洛因1.3公克，逮捕他移送。記者李奕昕／翻攝
蔡姓男子今凌晨在台北市街頭彎腰鞠躬，被民眾拍攝影片上傳網路，網友懷疑施用吩坦尼，警方傍晚前往蔡住處搜出海洛因1.3公克，逮捕他移送。記者李奕昕／翻攝

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