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女童遭特教生攻擊引關注 金門縣府：召開跨局處會議全面檢討

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金湖鎮東村昨發生國中特教生攻擊國小女童事件，引發地方關注。金門縣政府社會處長 王茲穗 今日下午表示，縣府已於第一時間啟動應變機制，由社工進入案家訪視並進行初步評估，並同步整合教育與警政單位召開跨局處會議，研商後續處置與輔導方向。

縣府指出，後續將依個案狀況提供必要支持，包括家庭功能評估、親職教育及心理輔導等，並採滾動式檢討介入策略，期盼降低再犯風險，避免類似事件再度發生。

在被害者部分，社會處已啟動關懷機制，除持續追蹤女童身心復原情形，也將提供醫療與心理支持，並協助家庭因應後續照顧需求，協助其回歸正常生活。

據了解，社會處今日下午已前往東村關懷被害女童，並與其祖母、父母及親屬進行會談，里長呂永林亦到場協助，家屬提出多項訴求；另一方面，涉案學生就讀學校也同步召開校內會議，針對該生行為狀況與後續輔導措施進行檢討。

會中女童家屬反映，該名特教生長期在社區出現滋擾行為，過去亦曾有零星通報或報案紀錄。地方普遍認為，隨著其進入青春期，行為風險升高，若未及早介入，恐對社區安全造成更大衝擊。

針對後續處理，有地方人士提出短中長期建議。短期方面，建議警方強化巡查及監控措施，包括於案發周邊增設監視器，並由少年警察隊加強掌握其動態；同時評估先行安置於專業機構，由專業人員提供生活照顧與行為輔導，以降低對社區的立即風險。

長期而言，則有意見主張，應進一步評估將該名少年轉介至台灣具專業教養功能的機構或學校，透過系統性矯治與教育，改善其行為模式，協助其逐步回歸正軌。

縣府強調，後續將持續整合社政、教育與警政資源，兼顧個案輔導與社區安全，並全面檢視高風險兒少的通報與介入機制，回應地方對兒少保護與治安維護的期待。

金門東村昨發生國中特教生攻擊國小女童事件，引發關注。金門縣政府社會處長王茲穗今日下午表示，縣府於第一時間由社工進入案家訪視並進行初步評估，並同步整合教育與警政單位召開跨局處會議，研商後續處置與輔導方向。記者蔡家蓁／攝影
金門東村昨發生國中特教生攻擊國小女童事件，引發關注。金門縣政府社會處長王茲穗今日下午表示，縣府於第一時間由社工進入案家訪視並進行初步評估，並同步整合教育與警政單位召開跨局處會議，研商後續處置與輔導方向。記者蔡家蓁／攝影

金門東村昨發生國中特教生攻擊國小女童事件，引發關注。圖為案發地點。記者蔡家蓁／攝影
金門東村昨發生國中特教生攻擊國小女童事件，引發關注。圖為案發地點。記者蔡家蓁／攝影

金門 女童 特教

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