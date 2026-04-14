毒品吩坦尼入侵台灣？北市街頭男僵硬彎腰如殭屍 刑事局：掌握毒情查緝

一名男子今凌晨在台北市街頭彎腰鞠躬，被民眾拍攝影片上傳網路，引發網友討論，認為他動作緩慢、姿勢僵硬，懷疑施用吩坦尼（又稱芬太尼）。北市警方表示，員警巡經未發現不法，盤查後放行；刑事局指出，國內吩坦尼盛行率低，密切掌握相關毒情查緝。

北市萬華警分局表示，龍山派出所一名警員今凌晨1時許騎機車巡邏，經環河南路2段35巷口見一名男子站在路旁，上前關懷詢問，無發現異樣，觀察無不法後讓他離開。據了解，該男稱在該處等車，配合出示身分證，警員認為沒有施用毒品徵狀，盤查後放行。

刑事局表示，政府1998年5月20日公告修正肅清煙毒條例為毒品危害防制條例時，將吩坦尼列管為第二級毒品；2021年9月2日將20項吩坦尼類似物列為二級毒品，完成一次性毒品列管程序；2022年4月29日接獲美國在台協會請求協助管制吩坦尼相關前驅化合物，同年8月26日公告列管2項四級毒品先驅原料，毒情管控嚴謹。

刑事局指出，刑事局、調查局、法醫研究所三大毒物檢驗機構，均具吩坦尼及其類似物質鑑定能力，目前國內僅於2019年有1例吩坦尼類似物質檢出案例。

刑事局說，我國目前未有吩坦尼濫用情形，對吩坦尼及其相關物質的預防性列管措施完善，考量鴉片類毒品使用者逐年減少、我國與美洲地區具地域文化隔閡等多重因素，吩坦尼於我國盛行風險較低，如遇疑似查獲吩坦尼案件，各警察機關均配有手持式拉曼光譜儀可供初步檢驗。