寮國4千萬元海洛因藏「壽鞋」寄來台 毒品走私集團5人落網

販毒集團在寮國將海洛因藏進壽鞋的鞋底，寄包裹走私來台，被海關攔檢起出價值4000萬元的8公斤海洛因，刑事局查獲分別涉嫌指揮及收貨的簡姓、陳姓、高姓、莊姓、汪姓男子移送，台北地檢署均依毒品罪起訴。

警方調查，販毒集團拆開壽鞋的鞋底藏放海洛因，再縫回鞋底，從寮國寄出國際快捷包裹，去年11月24日抵台；關務署台北關以X光檢查起疑，拆開查獲毒品通報刑事局，刑事局偵三大隊第一隊發現2箱包裹裝有70雙壽鞋，共夾藏總重8490.7公克的140包海洛因，取出毒品跟監物流。

當月26日包裹被送至新北市汐止區某社區管理室，31歲汪姓男子前往領取，43歲莊姓男子開車停在附近監視，汪得手後與莊短暫碰面，搭計程車至汐止某菜市場將包裹交給58歲高姓男子，高搭友人汽車至新北市中和區某公園，轉交51歲陳姓男子。

警方當場逮捕高，同步拘提莊、汪，陳逃離現場。警方分析手機通訊軟體，查出54歲簡姓男子指示莊監視收包過程，12月1日拘提簡，今年1月21日再拘陳。

5人均否認運輸毒品，陳稱幫友人收取包裹，不知是毒品；簡稱為討債，請友人掌握債務人行蹤。警詢後依毒品罪移送，北檢聲押禁見陳、高、汪獲准，令簡20萬、莊10萬元交保，上月依毒品罪起訴5人。

販毒集團在寮國將海洛因藏進壽鞋的鞋底，寄包裹走私來台，被海關攔檢起出價值4000萬元的8公斤海洛因，刑事局查獲簡姓男子等5人。記者李奕昕／翻攝

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販毒集團在寮國將海洛因藏進壽鞋的鞋底，寄包裹走私來台，被海關攔檢起出價值4000萬元的8公斤海洛因，刑事局查獲簡姓男子等5人。記者李奕昕／翻攝

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販毒集團在寮國將海洛因藏進壽鞋的鞋底，寄包裹走私來台，被海關攔檢起出價值4000萬元的8公斤海洛因，刑事局查獲簡姓男子等5人。記者李奕昕／攝影

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販毒集團在寮國將海洛因藏進壽鞋的鞋底，寄包裹走私來台，被海關攔檢起出價值4000萬元的8公斤海洛因，刑事局查獲簡姓男子等5人。記者李奕昕／攝影