快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義男隨機持刀割頸傷人 嘉檢偵結起訴並建請從重量刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今年2月21日凌晨，嘉義市街頭發生一起驚悚的隨機傷人案。簡姓男子在市區某路口將素不相識龔姓男子推倒，並持刀朝其後頸部割劃，龔男求情後簡男才停止動作，隨後又將欲爬起的龔男踢倒壓制，導致其頸部切割傷及四肢多處擦傷，幸經路人報警，才未擴大傷害。嘉檢偵結，依傷害罪嫌將簡男提起公訴。

檢方表示，年約30歲簡男與龔男素不相識，卻在清晨時分無故持利刃攻擊他人頸部，這種隨機犯案的行為已造成社會嚴重恐慌。雖然告訴人指控簡男涉嫌殺人未遂，但檢察官審酌龔男傷勢並非嚴重，且簡男在對方求饒後便自行停止割劃，難以認定有殺人犯意，故以傷害罪起訴。

由於簡男在案發後已被羈押，檢察官認為其具有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯罪之虞，且有羈押必要，因此在起訴移審後，特別建請法院繼續予以羈押，並請求法官從重量刑，以維護社會治安。

嘉義男隨機持刀割頸傷人案，檢方偵結依傷害罪起訴。圖／本報資料照片
嘉義男隨機持刀割頸傷人案，檢方偵結依傷害罪起訴。圖／本報資料照片

殺人 嘉義 檢察官

延伸閱讀

郵輪弒親案！16歲弟弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴恐判無期

狠母嫌習慣差！囚禁親生女2年活活餓死 灑香水掩屍臭法官延押2月

自稱「雲林黑道皇帝是我乾爺爺」 桃園掃射後再嗆槍戰也行下場曝

疑追求中醫女院長不成…台中男診所外潑汽油洩憤 檢方聲請羈押

相關新聞

疑欠20萬債務…24歲女遭拘禁施暴72小時昏迷 警追查8嫌送辦

陳姓男子等人疑不滿陳女積欠共約20萬元未還，10日在新北市三峽區控制陳女行動，並涉嫌毆打她。兩天後陳女被帶到基隆陳男住處時昏迷，由消防人員送醫，緊急做開顱手術，轉入加護病房。警方查出陳男等8人涉嫌施暴，今依殺人未遂等罪嫌送辦。

毒品吩坦尼入侵台灣？北市街頭男僵硬彎腰如殭屍 刑事局：掌握毒情查緝

一名男子今凌晨在台北市街頭彎腰鞠躬，被民眾拍攝影片上傳網路，引發網友討論，認為他動作緩慢、姿勢僵硬，懷疑施用吩坦尼（又稱芬太尼）。北市警方表示，員警巡經未發現不法，盤查後放行；刑事局指出，國內吩坦尼盛行率低，密切掌握相關毒情查緝。

寮國4千萬元海洛因藏「壽鞋」寄來台 毒品走私集團5人落網

販毒集團在寮國將海洛因藏進壽鞋的鞋底，寄包裹走私來台，被海關攔檢起出價值4000萬元的8公斤海洛因，刑事局查獲分別涉嫌指揮及收貨的簡姓、陳姓、高姓、莊姓、汪姓男子移送，台北地檢署均依毒品罪起訴。

嘉義男隨機持刀割頸傷人 嘉檢偵結起訴並建請從重量刑

今年2月21日凌晨，嘉義市街頭發生一起驚悚的隨機傷人案。簡姓男子在市區某路口將素不相識龔姓男子推倒，並持刀朝其後頸部割劃，龔男求情後簡男才停止動作，隨後又將欲爬起的龔男踢倒壓制，導致其頸部切割傷及四肢多處擦傷，幸經路人報警，才未擴大傷害。嘉檢偵結，依傷害罪嫌將簡男提起公訴。

影／台中2毒犯騎單車躲電眼 住家當門市還分工銷售分裝全落網

台中市莫姓、廖姓男子從事毒品交易，平常以騎乘單車、電動自行車為交通工具，避免遭警方監視器鎖定行蹤，另外二人也以一人包裝毒品，一人將住家當作門市的方式，與藥腳交易毒品，台中市刑大六隊去年9月掌握情資後，收網抓人，查扣市價約3萬多元毒品，以及子彈等證物，二人遭檢方聲押獲准，近日偵結依毒品罪起訴。

中市巡佐頭部中彈恢復生命跡象 警：將對同事做心理諮商及輔導

台中市霧峰警分局行政組林姓巡佐今天清晨6時48分在警分局二樓的槍枝保管室持槍尋短，目前仍在醫院搶救中。警方說，林姓巡佐輕生原因不明，但初步了解無外力因素。警方傳來好消息，表示目前已恢復生命跡象，而尋短原因可能因工作引起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。