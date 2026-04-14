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嘉義男隨機持刀割頸傷人 嘉檢偵結起訴並建請從重量刑
今年2月21日凌晨，嘉義市街頭發生一起驚悚的隨機傷人案。簡姓男子在市區某路口將素不相識龔姓男子推倒，並持刀朝其後頸部割劃，龔男求情後簡男才停止動作，隨後又將欲爬起的龔男踢倒壓制，導致其頸部切割傷及四肢多處擦傷，幸經路人報警，才未擴大傷害。嘉檢偵結，依傷害罪嫌將簡男提起公訴。
檢方表示，年約30歲簡男與龔男素不相識，卻在清晨時分無故持利刃攻擊他人頸部，這種隨機犯案的行為已造成社會嚴重恐慌。雖然告訴人指控簡男涉嫌殺人未遂，但檢察官審酌龔男傷勢並非嚴重，且簡男在對方求饒後便自行停止割劃，難以認定有殺人犯意，故以傷害罪起訴。
由於簡男在案發後已被羈押，檢察官認為其具有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯罪之虞，且有羈押必要，因此在起訴移審後，特別建請法院繼續予以羈押，並請求法官從重量刑，以維護社會治安。
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