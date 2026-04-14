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疑欠20萬債務…24歲女遭拘禁施暴72小時昏迷 警追查8嫌送辦
陳姓男子等人疑不滿陳女積欠共約20萬元未還，10日在新北市三峽區控制陳女行動，並涉嫌毆打她。兩天後陳女被帶到基隆陳男住處時昏迷，由消防人員送醫，緊急做開顱手術，轉入加護病房。警方查出陳男等8人涉嫌施暴，今依殺人未遂等罪嫌送辦。
基隆市消防局昨天下午1時許，接獲21歲陳男報案指出，住處有名女子昏迷不醒，需要救護。消防人員到達陳家時，發現24歲陳女已無意識，身上有多處傷痕，將她送往基隆長庚醫院急救。
陳女頭部疑遭磚物重擊腫脹，腦內有出血，醫師昨天緊急施行開顱手術減壓後，轉入加護病房插管治療，今天仍處於昏迷狀態。
警方接獲通報後，昨天先將在陳男住處涉嫌施暴的5人帶回調查，一路追查得知眾人10日就控制陳女行動，又赴三峽將涉案另3人帶回，全案有5男3女共8人涉嫌對陳女施暴。
警方初步調查，陳女住在桃園市，疑欠陳男等人共約20萬元，陳女還疑稱某男子與人有感情糾紛，招致嫌犯們不滿，10日找到她後，將她控制在民宅內，並持球棒或徒手毆打她。
陳女昨晚被人在到基隆市明德二路陳男住處，持續遭人毆打。陳男等人昨午發現陳女昏迷，擔心發生命案，打119求助，將他送醫。警方今天完成筆錄製件後，依殺人未遂、傷害罪嫌，將8人移送基隆地檢署偵辦。
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