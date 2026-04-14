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影／台中2毒犯騎單車躲電眼 住家當門市還分工銷售分裝全落網
台中市莫姓、廖姓男子從事毒品交易，平常以騎乘單車、電動自行車為交通工具，避免遭警方監視器鎖定行蹤，另外二人也以一人包裝毒品，一人將住家當作門市的方式，與藥腳交易毒品，台中市刑大六隊去年9月掌握情資後，收網抓人，查扣市價約3萬多元毒品，以及子彈等證物，二人遭檢方聲押獲准，近日偵結依毒品罪起訴。
台中市刑大偵六隊在去年9月間掌握，莫男（58歲）、廖男（48歲）從事毒品交易，二人住處距離僅200公尺，二人以莫男在住處製造、分裝毒品，廖男的住處作為「門市」方式分工，以傳統面交方式交易，吸引購毒者前往購買。
警方偵查期間發現，二人都以步行或騎乘電動自行車，企圖規避警方監視器的鎖定。
全案搜索後查扣海洛因6包（重14.67公克）、安非他命3包（重21.58公克）、依托咪酯煙彈3顆（重16.98公克）、毒品分裝工具1組、子彈8發、手機、現金等等贓證物，毒品市價初估約3萬元。
台中市刑大隊長紀延熹強調，依據毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第一、二級毒品者，刑責相當重，警方不容許販賣毒品之犯罪行為。
另依據槍砲彈藥刀械管制條例，未經許可，不得持有、寄藏或意圖販賣子彈，本局將持續實施掃蕩，刨根溯源，打擊行動絕不手軟。
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