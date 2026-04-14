中市巡佐頭部中彈恢復生命跡象 警：將對同事做心理諮商及輔導

台中市霧峰警分局行政組林姓巡佐今天清晨6時48分在警分局二樓的槍枝保管室持槍尋短，目前仍在醫院搶救中。警方說，林姓巡佐輕生原因不明，但初步了解無外力因素。警方傳來好消息，表示目前已恢復生命跡象，而尋短原因可能因工作引起。

霧峰警分局說，林姓巡佐今年已提出退休申請，預計於7月2日生效，因「工作自我要求甚高，致適應不良而發生憾事」。經緊急送往中國醫藥學院搶救中，目前已恢復生命跡象。

警分局說，林姓巡佐擔任分局行政組警用裝備承辦人，工作非常認真積極，分局亦會請專業的諮商師對於同仁做好心理諮商及輔導，避免同仁心理受到衝擊。

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