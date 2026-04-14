中市霧峰警分局56歲巡佐尋短 同事說他可能這兩原因想不開

台中市霧峰警分局行政組林姓巡佐今天清晨6時48分在警分局二樓的槍枝保管室尋短，目前仍在醫院搶救中。警方說，林姓巡佐輕生原因不明，但初步了解無外力因素。但警分局同仁說，林姓巡佐接了警用裝備承辦人，負責警分局的槍枝檢查業務，可能有工作壓力，另則是想要退休，但又擔心退了收入會減少，是否有經濟因素也需了解。

據了解，林姓巡佐（56歲）清晨6時48分尋短後，因清晨同辦公室還未有人上班，到了接近9時才有女警發現，驚叫的引起其他人注意趕往，發現他下巴處有傷口，尚有生命徵象、因此趕緊請來救護車送往中國附醫急救。

警分局內勤警官說，林姓巡佐平日較沈默，但工作認真，最近接了槍枝檢查業務，要負責警分局各單位的槍枝保管、維護等，並要接受警察局的評鑑，各警分局競爭，他是業務承辦人，工作壓力較大。

另外，正常退休年齡是65歲，林姓巡佐目前雖已有退休資格，但提前退所得替代率較低還會逐年遞減，現在退收入會減損，因此處在進退不得間。

警分局人員說，立法院去年三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率至最高80%，但因行政院認為有違憲疑慮，聲請釋憲及暫時處分，導致該修正案未編列預算執行。目前有超過2千名退休警消不滿權益受損，今年2月提起團體訴訟，控告行政院並要求「還錢」。

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