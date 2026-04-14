自稱「雲林黑道皇帝是我乾爺爺」 桃園掃射後再嗆槍戰也行下場曝

雲林一名吳姓男子，去年11月才因糾紛持衝鋒槍在桃園朝民宅與車輛射擊，案件尚在偵辦，竟又在社群平台張貼槍枝照片並嗆聲「輸贏槍戰都沒關係」，引發治安疑慮。檢警循線逮人並查扣改造手槍與子彈，雲林地檢署今偵結，依恐嚇公眾及違反槍砲條例等罪提起公訴。

檢警指出，31歲吳男去年12月底透過Instagram限時動態，多次發布疑似持槍畫面，並留下「你們那些不是咖的…不爽出來輸贏」、「開40幾槍不是假的」等語句，對不特定對象進行挑釁恐嚇，恐危及公共安全。雲林地檢署與北港警分局獲報後，立即成立專案小組，由檢察官蔡少勳指揮偵辦。

專案小組於今年1月7日持搜索票執行搜索，當場查扣改造仿GLOCK非制式手槍1枝、彈匣1個及子彈4顆，並將吳男拘提到案。檢方訊後認為其涉案情節重大，且有逃亡與再犯之虞，向法院聲請羈押。雖一度裁定20萬元交保，但經檢方抗告成功，高院發回更審後改裁准羈押。

檢警進一步追查，吳男早在去年11月間即因糾紛，持衝鋒槍在桃園地區對民宅及車輛開槍射擊（另案偵辦中），疑因擔心遭對方報復，才於事後頻頻在網路上發文挑釁、恫嚇壯膽。

據了解，吳男供稱查扣槍枝與子彈，是前年6月間在雲林四湖鄉自一名已故吳姓男子處取得，並指該人為綽號「雲林黑道皇帝」的地方大老，是其乾爺爺，槍枝為對方生前交付。

雲林地檢署強調，非法持有槍枝並透過網路散布暴力、恐嚇言論，易助長模仿效應，嚴重衝擊社會秩序，未來將持續以「從速、從嚴」原則偵辦相關案件，全力維護公共安全。

雲林一名吳姓男子，去年11月才因糾紛持衝鋒槍在桃園朝民宅與車輛射擊，案件尚在偵辦，竟又在社群平台張貼槍枝照片並嗆聲「輸贏槍戰都沒關係」。記者陳雅玲／翻攝