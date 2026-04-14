中市56歲巡佐清晨辦公室開槍尋短 女警發現哭叫才被發現

台中市霧峰警分局行政組林姓巡佐清晨6時48分在警分局二樓的槍枝保管室持槍朝喉嚨射擊，子彈穿過頭部，目前送醫搶救中。警方說，林姓巡佐輕生原因不明，但初步了解無外力因素，目前正調閱監視器釐清發生經過，並通知偵查隊鑑識小組到場採證。

據了解，林姓巡佐（56歲）清晨6時48分尋短後，因清晨同辦公室還未有人上班，到了接近9時才有女警發現，驚叫的引起其他人注意趕往，發現他下巴處有傷口，尚有生命徵象、因此趕緊請來救護車送往中國附醫急救。

警方說，林姓巡佐擔任分局行政組警用裝備承辦人，平日負責保管庫存槍枝。他的同仁說，林姓警員原應8時才上班，今天提早到了，沒想到會發生意外，送醫時看到手腳還會動，希望能搶救回來。林姓巡佐已到退休年齡，最近也聽他說想要退休，未料竟會尋短。

霧峰警分局說，林姓巡佐工作非常認真積極，發生這樣的事情，深感遺憾不捨，亦會請專業的諮商師對於同仁做好心理諮商及輔導，避免同仁心理受到衝擊。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線