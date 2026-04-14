影／警扮香客破獲宮廟旁製毒工廠 保三總隊阻斷千萬毒利

保三總隊日前接獲情資，指稱有製毒集團在屏東縣一處宮廟後方鐵皮屋作為製毒據點，報請彰化地檢署檢察官林裕斌指揮偵辦，會同屏東縣政府警察局內埔分局共組專案小組深入追查。專案小組扮成香客，深夜突襲查獲製毒工廠，查扣55公斤製毒原料。

專案小組現場勘察，製毒工廠地處偏遠、樹林環繞，旁邊僅有一處宮廟，專案小組偽裝香客，暗中蒐證，發現製毒地點佔地極廣，極易逃亡，立即出動無人機執行空拍，瞭解週遭地形及可能逃亡路線，見時機成熟，深夜趁其不備，突襲製毒工廠。

嫌犯見警方查緝立即逃竄，摸黑不顧崎嶇、危險的小路，與警方展開百米追逐，警方已四路圍捕，甕中捉鱉，查獲蔡姓製毒師及蔡姓共犯到案，偵破第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮製毒工廠（即製造第三級「喵喵」毒品之先驅原料），共查扣第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮、第四級毒品1-甲基苯基-1-丙酮、半成品及製毒化學原料共逾55公斤。

專案小組調查發現，蔡姓製毒師為了躲避警方查緝，刻意選定郊區一處香火鼎盛的宮廟後方鐵皮屋作為製毒據點，嫌犯企圖利用宮廟燃燒香燭、金紙的氣味，藉此掩蓋製毒過程中產生的強烈刺鼻化學異味；並招募蔡姓共犯進場製毒，企圖加速產製出第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，若該批毒品全數流入市面，估計可分裝逾2萬包毒咖啡包，市值高達上千萬元，蔡男等2嫌詢後依違反毒品危害防制條例移請屏東地方檢察署偵辦。

保三總隊表示，「喵喵」毒品常被摻入咖啡包、奶茶包中誘騙青少年吸食，對心血管及神經系統傷害極大，甚至有致死風險，此案從製毒源頭阻斷毒品流入市面，避免青少年遭受毒品危害，保三總隊將持續溯源追查幕後主嫌及販毒網路，澈底瓦解製毒集團，以維護國人健康及社會安定。

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保三總隊接獲情資，指稱有製毒集團於屏東縣一處宮廟後方鐵皮屋作為製毒據點，報請彰化地檢署檢察官林裕斌指揮偵辦，會同屏東縣政府警察局內埔分局共組專案小組查獲製毒工廠。圖／保三總隊提供