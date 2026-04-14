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性侵、虐童、詐騙…藍提鞭刑公投 綠：人權不能倒退

聯合報／ 記者王小萌／台北報導

國民黨立院黨團立委林沛祥（左）、洪孟楷（中）、林德福（右）等人昨宣布推動「<a href='/search/tagging/2/鞭刑' rel='鞭刑' data-rel='/2/134565' class='tag'><strong>鞭刑</strong></a><a href='/search/tagging/2/公投' rel='公投' data-rel='/2/103300' class='tag'><strong>公投</strong></a>」以訴諸民意。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團立委林沛祥（左）、洪孟楷（中）、林德福（右）等人昨宣布推動「鞭刑公投」以訴諸民意。記者許正宏／攝影

性侵虐童、詐騙案層出不窮，國民黨立委洪孟楷昨領銜提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，主張依循民主程序，將國家是否有必要針對特定重大犯罪建立更具嚇阻效果之特別刑法制度，交由全民共同表達意見，並作為後續制度規畫的依據。

洪孟楷的提案獲國民黨團五十二位立委（包括無黨籍立委高金素梅）全數連署，已正式成案。他表示，若此案順利通過公投，國民黨團會以最快速度提出修法版本，也會依照公投結果，要求政院最快速提出修法版本。他強調，這是要保障被害者、嚴懲加害者，也是國民黨一直以來堅持的主張。

不過，民進黨立委吳思瑤認為，這些大家關心的犯罪，可以重刑，但不是鞭刑，台灣的人權立國不能走回頭路，這牴觸了國際的人權公約。

洪孟楷指出，此次公投提案內容是：「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」

他說，提出此案，不是要以公投直接創設刑罰，而是希望讓全民參與重大政策創制，來了解民眾針對虐童、性侵、高額詐騙，是否認為要用有效、積極的方式嚇阻犯罪者。

國民黨團 虐童 性侵 鞭刑 公投

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