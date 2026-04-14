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過期康普茶改標照賣 金蘭前董座夫婦交保

聯合報／ 記者陳恩惠朱冠諭／桃園報導

檢調查獲黑心飲品，金蘭醬油前董座鍾淳仁夫婦自創康普<a href='/search/tagging/2/茶飲' rel='茶飲' data-rel='/2/246404' class='tag'><strong>茶飲</strong></a>品，疑使用過期原料、塗改保存日期，甚至將罐裝過期飲料重新裝瓶販售。圖／桃園地檢署提供
檢調查獲黑心飲品，金蘭醬油前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，疑使用過期原料、塗改保存日期，甚至將罐裝過期飲料重新裝瓶販售。圖／桃園地檢署提供

金蘭醬油公司前董事長鍾淳仁夫妻自創康普茶飲品牌，遭檢舉使用過期原料，調查局搜索查扣逾期原料、產品逾三百公斤，發現業者不僅塗改茶飲保存期限，甚至「新瓶裝舊茶」將過期罐裝茶飲裝入香檳瓶販售，檢方訊後依違反食安法等罪命鍾淳仁一○○萬元、妻子林思瑜三十萬元交保，另二名員工各五萬元交保。

桃園市衛生局表示，已要求業者下架所有違規商品。鍾淳仁也坦承使用逾期原料、成品投入生產，檢調將擴大追查產品流向及受害者人數。

鍾淳仁以林思瑜名義登記松樹角公司、松角實業負責人，推出「好菌好俊」康普茶飲，官網標榜曾獲得世界康普茶大賽銀牌，強調是健康茶飲；大瓶七五○毫升售價七至八百餘元，另有小瓶與罐裝。

桃園市調處獲報，指康普茶飲疑標示有效期限不實，涉在生產過程中，將鋁罐底部有效期限標記塗改或重新打印，延長銷售期限；並疑使用已過期的濃縮果汁原料，製造多款康普茶，甚至將已過期、其他業者代工的罐裝產品「翻新」，裝入玻璃瓶中持續販售。

檢調本月十日會衛生局搜索蘆竹區廠房、鍾淳仁夫婦公司及住處，查扣疑似過期濃縮原料及產品，半成品共四十七項，約談鍾共五人到案，認定鍾氏夫妻涉犯偽造準私文書、商品虛偽標記、詐欺取財及食安法等罪。

松樹角公司聲明，部分產品確有用逾期原料，因內部流程管控疏失，向消費者致歉，受影響品項包含「非常莓好」、「就是蜜桃」、「陽光檸檬薄荷」、「蘋果派派」及「繽紛派對」等，全面下架，接受退貨、退費。

食安 衛生局 調查局 茶飲

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