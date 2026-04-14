親師衝突…長期人力失衡 壓垮幼教第一線

發生親師衝突的幼兒園因師生比、教師資格不符被裁罰，幼教團體表示，若現場人力不足、照顧負擔過重，或帶班者缺乏專業，易把孩子反應當成「不聽話」、「難帶」，進而出現不當對待，是長期人力失衡和監管失靈制度黑洞，「不該只處理個別教保員。」

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，孩子生得少個個是寶，家長相對焦慮，老師壓力加重。有家長因不信任老師，動輒投訴，形成「濫訴零成本」怪象。

蘇感嘆，教育部對師資荒束手無策，機構只能自行承擔，如果找不到老師，師生比不符規定，罰鍰是小事，孩子照護安全和學習品質受害，將形成惡性循環。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，二歲多孩子自我保護力不足，若語言發展遲緩，更難清楚表達遭遇。此事件恐怕不只是個別教保員問題，背後有更大制度黑洞，只處理第一線個人，不去正視長期人力失衡和監管失靈，事情會再發生。

老師照顧表達能力有限的孩子，若面臨人力緊繃，易衍生強迫餵食、負面情緒，鶯歌國中附幼主任許家蓁說，她常提醒幼幼班老師「放過自己、放過孩子」，適時調整教學策略。