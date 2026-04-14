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孩子帶密錄器…專家：親師互信崩解 兩敗俱傷
家長為查明幼兒園是否有不當對待，在孩子身上放置錄音設備，幼教專家說，此事件凸顯親師互信關係的崩解，演變成兩敗俱傷，再重的裁罰都不如建立親師情誼，家長對老師的態度會影響孩子，親師溝通是唯一解方，「真正的關鍵不該是機器，應是信任。」
中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，中央目前沒強制規定幼兒園一定要裝監視器，通常靠地方政府規範，包括監視器影像保存多久等，不反對幼兒園裝監視器，至少出狀況不會淪為各說各話，但將心比心，教保員頭頂上一堆鏡頭，會是什麼感受？
蘇說，可以理解家長不捨孩子身心受創，帶密錄器（錄音筆）自保的無奈，但這不是理想方式，結果是兩敗俱傷，親師對立、互不信任，家長連監視器都不信，連帶讓兩歲孩子得不到應有的安全感。
台東教育大學幼教系副教授施淑娟說，親師諜對諜是多輸局面，關鍵在第一時間的處理，家長反映疑慮後，園所行政系統要嚴肅看待，安排家長一起檢視監視器，一旦從監視器看到教保員有不當舉動，就主動通報主管單位，交由公正第三方調查，才是能服眾方式。
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