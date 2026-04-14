觀察站／幼兒園管教失當頻傳 暴露制度失靈

新北市吉尼爾幼兒園遭控不當對待幼童，家長讓兩歲孩子帶密錄器蒐證自保，凸顯親師對立危機，值得追問的是，全台各地不當管教事件一再發生，從家長以錄音設備自保，到監視器調閱爭議不斷，此個案只是冰山一角，反映制度與現場雙重失靈。

幼兒園應是將孩子安心交付的學習園地，當家長必須透過「自保」手段蒐證，意味著既有的監督與保障機制，已無法提供足夠信任，問題核心在於制度「最後一道防線」不穩固。

監視器原被視為重要的安全機制，但從保存期限、調閱程序到畫面完整性，實務上屢生爭議。當家長申請調閱時，若面臨說法反覆或程序不透明，不僅影響真相釐清，更進一步削弱制度公信力。若連最基本的影像紀錄都可能出現落差，家長如何放心將孩子交給園所？

另個不容忽視的問題，是幼教現場長期人力困境。師生比雖有規範，但實務上人力不足、流動率高成常態。照顧需求高的幼幼班，須由有限人力承擔，壓力很容易累積。部分園所甚至讓非教保人員進入教室支援，模糊專業界線，增加風險。

更關鍵的是，幼幼班孩子多半尚未具備完整表達能力，發生不當對待時，無法即時清楚表達，只能透過哭鬧、抗拒、夜間驚醒等方式反映。這些訊號卻常被解讀為適應不良，導致問題延遲被發現。

幼兒園是孩子離開家庭後，最早接觸社會的場域，也是建立安全感的重要起點。如何讓家長不必透過錄音設備才能安心，是制度須正視的課題。