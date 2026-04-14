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拍打、利剪…新北私立幼兒園涉不當對待幼童 裁罰2人

聯合報／ 記者張策張議晨／連線報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市新莊區私立吉尼爾<a href='/search/tagging/2/幼兒園' rel='幼兒園' data-rel='/2/112035' class='tag'><strong>幼兒園</strong></a>爆發兩名教保員、一名廚工不當對待幼童，<a href='/search/tagging/2/教育局' rel='教育局' data-rel='/2/141312' class='tag'><strong>教育局</strong></a>對其中兩人裁罰，並公告姓名、一年不得任職，另名教保員調查中。記者張策／攝影
新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園爆發兩名教保員、一名廚工不當對待幼童，教育局對其中兩人裁罰，並公告姓名、一年不得任職，另名教保員調查中。記者張策／攝影

新北新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童，賴姓家長說二歲兒子「包包」（化名）去年入學後，出現夜間驚醒、情緒崩潰及抗拒上學反應，她讓孩子帶錄音設備蒐證，經調監視器發現疑遭拉扯等粗暴行為，家長心痛說「孩子在學習第一站就被嚇壞」。

受害男童兩歲半，入學不久後，便出現強烈抗拒反應，持續哭鬧，進校門前會緊張，前往學校途中會哭泣、搖頭，還一度想跳下車。

男童母親去年十一月讓孩子帶錄音設備到校，初期聽到內容多為教師以較大聲、缺乏耐心語氣對待，如斥責、要求罰站或喝水，未確認是否有肢體不當行為。今年一月十日重聽錄音，發現去年十二月十八日的片段出現疑似拍打聲響，向校方調閱監視器畫面。

但孩子父親向校方詢問時，園方表示監視器畫面保留三十天，實際填寫申請時，改口稱僅保留十四天，無法提供較早畫面。監視器保存天數說法不一，讓人懷疑部分畫面遭刪除。

家長表示，監視器畫面看到的情況比錄音更嚴重，教保員以明顯用力方式拉扯孩子手臂，連續拍打孩子身體，孩子因害怕試圖離開仍被拉回，行為超出一般教學或管教範圍，孩子出現恐懼與退縮，對未來成長影響難以估計。

新北市教育局表示，經查王姓助理教保員多次拍打幼兒手心及身體，柳姓廚工有拍打幼童、持剪刀做出驚嚇行為及推壓拖行情形，審議後分別裁罰六萬元及九萬元，並公告姓名、一年不得任職。檢視監視器另發現蔣姓教保員疑涉其他不當對待情形，已擴大清查，四月底將公布新一波調查結果。

另吉尼爾幼兒園師生比不符、聘用未具資格人員入班及管理督導不周，裁處園方二十四萬元，並公告園所名稱及負責人姓名，將視情節評估減收、停招，最重可勒令停辦或廢止設立許可。

對於園所監視器管理議題，教育局已研議修正相關規範，監視錄影畫面保存期限由現行十四天延長為三十天，提升回溯與查證能力。園方表示，相關人員已依規定處理，監視器保存天數為教師口誤，實際為十四天。

家長或孩童密錄或錄音，是否構成妨害秘密罪？蒐證內容在法庭上能否作為證據？律師黃英彥認為，私人取證關鍵在有無符合比例原則，若蒐證是為證明霸凌或遭虐，實務上多認定具證據能力，且採證並非「無故」，構成刑責可能性不高。

黃英彥指出，以最高法院實務見解為例，私人取證只要未採取強暴、脅迫手段，通常具備證據能力。

教育局 新北 虐童 霸凌 幼兒園

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