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影／台中毒犯擁市價百萬毒品 持槍交易怕黑吃黑…檢警鎖定逮人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局去年中溯源一起毒品案，發現李姓男子為避免毒品交易時黑吃黑，擁槍自重，還在大雅區的透天厝分裝毒品，為躲避查緝，會先將分裝工具等物品，交給運毒小蜜蜂，等到有藥腳要交易時，再請小蜜蜂帶來，檢警去年8月收網，查扣手槍、子彈與市價百萬元的海洛因等毒品，李遭檢方聲押獲准，檢方近日偵結，依毒品、槍砲等罪起訴。

第三警分局去年6月間偵查毒品案件時，查獲多名藥腳，追溯毒品來源時查出，有毒品前科的李姓男子（49歲）涉案，除了將大雅區的透天厝，當作毒品分裝場之外，還為避免黑吃黑，都會攜帶槍支到場交易。

三分局報請台中地檢署檢察官指揮後，去年8月持搜索票，前往李男位於大雅區的住處搜索，當場查獲一把改造手槍、子彈6發，以及毒品海洛因、安非他命、依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）粉末、依託咪酯菸彈、依託咪酯油，毒品450公克，初估市值約110萬元。

李男面對警詢時，堅持不透露毒品來源，全案警詢後依毒品、槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方以李男涉案情節重大，有共犯在逃等理由，向台中地院聲押獲准，近日偵結起訴。

三分局呼籲，非法持有槍枝及從事毒品製造、分裝與販售，均屬嚴重危害社會治安之犯罪行為，警方將持續強力掃蕩槍毒案件，絕不寬貸。

三分局提醒民眾，若發現可疑槍枝或毒品相關情事，應立即通報警方，共同維護社會安全與良好生活環境。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>李姓男子從事毒品交易，擁槍自重，把自家透天厝當作毒品分裝場，檢警去年收網，查扣市價百萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子從事毒品交易，擁槍自重，把自家透天厝當作毒品分裝場，檢警去年收網，查扣市價百萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市李姓男子從事毒品交易，擁槍自重，把自家透天厝當作毒品分裝場，檢警去年收網，查扣市價百萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子從事毒品交易，擁槍自重，把自家透天厝當作毒品分裝場，檢警去年收網，查扣市價百萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市李姓男子從事毒品交易，擁槍自重，把自家透天厝當作毒品分裝場，檢警去年收網，查扣市價百萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子從事毒品交易，擁槍自重，把自家透天厝當作毒品分裝場，檢警去年收網，查扣市價百萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

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