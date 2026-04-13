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「愷愷案」翻版 受害童家長：永不原諒

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛袁志豪／台南報導

台南市去年底爆出「愷愷案」翻版的鄭姓、張姓居家托育人員虐嬰案，六名嬰幼童的家長提告；社會局表示，強化居家托育人員管理，已廢止鄭的居家式托育服務登記證書，就張無照部分裁罰三萬元，對於虐待部分，將視判決結果裁處兩名行為人每人六萬元至六十萬元不等罰鍰。

據轉述，有家長批鄭、張「說一套做一套」，惡意欺騙家長，行徑惡劣，一輩子都不會原諒；另名家長說，最可惡是兩人擔心虐童惡性曝光，還在家長接送前，先提及孩子不小心跌倒或其他原因，甚至以自責換取家長原諒，如此欺瞞，更讓人無法接受。

社會局表示，去年十二月六日接獲通報後，立即要求鄭、張停止新收托，並協助所有幼童依據家長需求完成轉托，年底廢止鄭的托育人員登記證，終身不得再從事托育，張未登記從事托育，依法裁罰三萬元。對於檢方已將其中一名男嬰遭虐部分起訴，其餘五名嬰幼童部分偵查中，社會局表示視判決結果，若確認有不正當行為，將依兒童及少年福利與權益保障法第四十九條裁罰。

社會局指出，提高訪視頻率，精進訪視員專業敏感度及同理心訓練，提醒家長留意幼童返家後情緒與身體狀況。

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