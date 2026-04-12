影／他趁女店員一人點貨亮刀搶1萬 贓款給女友8600自己僅留千餘元

羅姓男子昨深夜10時26分至高市鳳山區某五金賣場，見僅劉姓女店員看店、點貨，搜括收銀機1萬元時，被劉女撞見竟亮刀威嚇後逃逸；警方從監視器認出是轄區慣竊羅姓男子所為，4小時後逮人，羅身上只剩1400元，其餘錢都給了女友。

鳳山警分局調查，羅姓男子（48歲）昨天深夜10時26分許，至鳳山區中崙四路某五金賣場，當時店內僅劉姓女店員（59歲）一人顧店，羅見劉忙著點貨，於是走進櫃台，搜括收銀機內1萬元現金。

劉女返回櫃台見羅男偷錢喝斥，沒料，羅卻拿出預藏刀子威嚇，劉女嚇到躲在一旁，羅隨即奪門逃逸。

警方獲報，調閱監視器查看，發現犯嫌騎白色機車逃逸，有員警認出畫面中嫌犯是轄區慣竊羅姓男子，警方查出羅住小港區新昌街一帶，凌晨3點多前往埋伏，見羅男徒步走在巷弄，趨前逮人時，羅邊走邊掏出刀子，後被警方圍捕壓制上銬。

羅落網後稱，因缺錢花用，搜括的1萬元，8600元交給女友，自己只留1400元；警詢後，依恐嚇取財罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市羅姓男子昨深夜趁鳳山區五金行女店員一人點貨，搜刮1萬元，被劉女喝斥亮刀恐嚇逃逸，4小時後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝

高市羅姓男子昨深夜趁鳳山區五金行女店員一人點貨，搜刮1萬元，被劉女喝斥亮刀恐嚇逃逸，4小時後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝