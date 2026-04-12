高雄五金行遭亮刀恐嚇取走現金 警逮嫌送辦

羅姓男子昨天晚間涉嫌到高雄市鳳山區一間五金行竊取約1萬元，遭店員喝斥，竟持刀威嚇；約4小時後，警方在小港區逮捕羅男，查扣作案刀具等證物，詢後依恐嚇取財等罪嫌移送。

高雄市政府警察局鳳山分局員警今天說明，中崙四路一間五金賣場於昨天晚間10時20分許，一名男子趁店員點貨時，涉嫌竊取收銀機內現金，經劉姓值班店員喝斥，該名犯嫌亮刀威嚇，得手約新台幣1萬元後騎乘機車逃逸；無人員傷亡。

警方調閱店內及周邊監視器，初步研判，犯嫌為有竊盜、毒品等多項前科的48歲羅男；經被害人指認無誤，再擴大調閱監視器畫面，鎖定犯嫌逃逸動線，今天凌晨3時48分許持拘票，在小港區新昌街一帶查緝涉案羅男到案，並當場查扣水果刀、犯案衣物及部分贓款等證物。

警方表示，此次自報案到犯嫌落網歷時約4小時，展現迅速打擊犯罪決心與效率；全案詢後，依恐嚇取財等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。