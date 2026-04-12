快訊

日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐

鄭麗文搭機返台！送機中共官員曝光…宋濤停機坪道別：後會有期

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄五金行遭亮刀恐嚇取走現金 警逮嫌送辦

中央社／ 高雄12日電

羅姓男子昨天晚間涉嫌到高雄市鳳山區一間五金行竊取約1萬元，遭店員喝斥，竟持刀威嚇；約4小時後，警方在小港區逮捕羅男，查扣作案刀具等證物，詢後依恐嚇取財等罪嫌移送。

高雄市政府警察局鳳山分局員警今天說明，中崙四路一間五金賣場於昨天晚間10時20分許，一名男子趁店員點貨時，涉嫌竊取收銀機內現金，經劉姓值班店員喝斥，該名犯嫌亮刀威嚇，得手約新台幣1萬元後騎乘機車逃逸；無人員傷亡。

警方調閱店內及周邊監視器，初步研判，犯嫌為有竊盜、毒品等多項前科的48歲羅男；經被害人指認無誤，再擴大調閱監視器畫面，鎖定犯嫌逃逸動線，今天凌晨3時48分許持拘票，在小港區新昌街一帶查緝涉案羅男到案，並當場查扣水果刀、犯案衣物及部分贓款等證物。

警方表示，此次自報案到犯嫌落網歷時約4小時，展現迅速打擊犯罪決心與效率；全案詢後，依恐嚇取財等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

警察 店員 恐嚇

延伸閱讀

影／宜蘭碧候溫泉屢遭硬闖偷泡 暴徒不滿簽切結 揪眾砸店打公務員

台南二寶爸清晨捕魚養一家四口…遭BMW撞飛身亡 肇逃駕駛羈押禁見

口角後不滿妻子申請保護令 高雄男街頭亮刀拒捕！警方壓制送辦

改裝BMW撞翻廂型車！兩寶爸遭拋飛車外亡 肇事者逃逸今送辦

相關新聞

影／他趁女店員一人點貨亮刀搶1萬 贓款給女友8600自己僅留千餘元

羅姓男子昨深夜10時26分至高市鳳山區某五金賣場，見僅劉姓女店員看店、點貨，搜括收銀機1萬元時，被劉女撞見竟亮刀威嚇後逃逸；警方從監視器認出是轄區慣竊羅姓男子所為，4小時後逮人，羅身上只剩1400元，其餘錢都給了女友。

嘉義市警匪追逐查獲槍毒 嘉檢認情節重大聲押獲准

嘉義市昨天凌晨發生警匪追逐，林姓男子與高姓男子涉嫌攜帶大量槍彈並吸食毒品「依托咪酯」駕車，遭警方攔查時倒車甩尾逃逸並撞毀店家招牌，警方於5分鐘內快速圍捕逮人。嘉義地檢署檢察官訊問後，認為林嫌涉嫌違法持有槍枝與子彈，犯罪嫌疑重大且有逃亡事實，向法院聲請羈押，法院於今天上午裁准。

台南雙警命案後...員警執法安全是否改善？基層：最大問題是警力不足

2022年8月22日近午，台南市兩名正值青壯年警員遇害殉職，凶嫌林信吾是明德外役監「逾假未歸」的逃犯，震驚全台；案發迄今，員警執法是否有比較安全嗎？是否能放心用槍？基層員警認為，現在不理性及仇警民眾多，執法仍不安全，用槍則是能不開還是最好不要開。

判決書不見「沈慶京滿意微笑」黃國昌質疑造假 北院駁斥：無助理性討論

民眾黨前主席柯文哲被控違背職務收受賄賂等罪，台北地方法院上月判他17年徒刑，褫奪公權6年，昨天公開374頁的判決書全文。民眾黨新北市長參選人黃國昌今質疑，北院當初在宣判新聞稿提到威京集團主席沈慶京「面露滿意微笑離去」，在判決書「消失了」，質疑院方捏造事實或事後偷改。台北地院晚間聲明，新聞稿是根據判決書整理與轉述，非憑空捏造。

口角後不滿妻子申請保護令 高雄男街頭亮刀拒捕！警方壓制送辦

蔡姓男子今天下午和陳姓妻子口角，警方獲報到場，因陳妻欲申請保護令，和警方返所，蔡男情緒失控，後持刀外出在街頭亮刀閒晃，警網趕抵，蔡一度拒捕，遭警喝斥，蔡退至騎樓下，警方持盾牌靠近，見蔡仍未放下刀，朝他噴辣椒水壓制在地逮捕。

判決書揭柯文哲藉木可挪用獻金 陳佩琪匯兒子244萬買股票

前台北市長柯文哲涉京華城等案，地院判17年徒刑。根據判決書，柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，柯妻陳佩琪甚至轉匯給兒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。