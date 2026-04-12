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嘉義市警匪追逐查獲槍毒 嘉檢認情節重大聲押獲准
嘉義市昨天凌晨發生警匪追逐，林姓男子與高姓男子涉嫌攜帶大量槍彈並吸食毒品「依托咪酯」駕車，遭警方攔查時倒車甩尾逃逸並撞毀店家招牌，警方於5分鐘內快速圍捕逮人。嘉義地檢署檢察官訊問後，認為林嫌涉嫌違法持有槍枝與子彈，犯罪嫌疑重大且有逃亡事實，向法院聲請羈押，法院於今天上午裁准。
嘉義市一分局長榮派出所員警昨天凌晨3時10分，在興業西路發現一輛自小客車形跡可疑，準備攔查時，林姓駕駛突然倒車甩尾並加速逃逸，過程撞毀路旁招牌與花台。警方迅速收攏警網，在5分鐘內於仁愛路與志昇街口及附近巷弄，先後將59歲林嫌與31歲高嫌逮捕到案。
警方在現場附帶搜索，共查獲長槍1把、短槍2把、子彈67發、霰彈1顆，以及俗稱「喪屍菸彈」的第二級毒品依托咪酯與施用器具。林嫌經唾液快篩呈陽性反應，坦承在嘉義縣水上鄉路邊施用毒品後駕車。
檢方表示，林姓被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，由於持有槍彈數量多，嚴重危害社會秩序，且攔查時棄車逃跑有逃亡事實。檢察官於昨天夜間訊問後向法院聲請羈押，法院於今天上午審理後，裁定林嫌羈押。
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