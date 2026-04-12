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台南雙警命案後...員警執法安全是否改善？基層：最大問題是警力不足

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

2022年8月22日近午，台南市兩名正值青壯年警員遇害殉職，凶嫌林信吾是明德外役監「逾假未歸」的逃犯，震驚全台；案發迄今，員警執法是否有比較安全嗎？是否能放心用槍？基層員警認為，現在不理性及仇警民眾多，執法仍不安全，用槍則是能不開還是最好不要開。

林信吾殘忍殺害雙警命案後，立法院於2022年9月30日通過警械使用條例修正案，明訂員警遇到危急生命情形時可不經鳴槍警告就直接用槍，另增設「警械使用調查小組」，由專家學者協助調查用槍爭議案件，而員警使用警械導致可能須賠償民眾權益時也可適用國家賠償機制。

張姓基層員警指出，警械條例修正後讓使用警械的彈性比較大，教育訓練也多了情境演練，例如攔查可疑車輛、危險狀況應對；觀念上更強調先保護自己，裝備方面像臂盾、防割手套、秘錄器等也陸續配發，整體比以前完善。

張表示，但大膽用槍，因後續調查、報告甚至訴訟一樣要面對承擔，雖然有些配套，很多同事還是有顧慮，「能不開就不開」；另外，真正的重點是警力不足，很多派出所勤務量大，同時段能支援的人力有限，導致單警服勤的情形依舊存在，遇到突發狀況風險自然比較高。

王姓基層員警認為，現在不理性及仇警民眾變多了，開個罰單也要吵架，加上不時傳出如今年2月苗栗市鍾姓男子持刀攻擊警察、去年12月台南有民眾被取締違規停車持斧頭砍女警、宜蘭跟新北有二名員警支援副總統維安勤務時分別遭民眾開車撞傷，他覺得大環境下出勤執法並不安全。

他表示，逃犯的問題，最重要是矯正署能落實通報，讓他們能確認有逃犯在外，先有心理準備，攔查時才會提高警覺，呼叫多人支援或圍捕；不過現在最大的問題是員警編制不足，市區許多精華地段，一個派出所人卻這麼少，常常都是一組警力在線上處理各式各樣的狀況。

林姓基層員警則說，開槍的代價很高，他個人不會考慮，必要時最多用電擊槍；至於出勤狀況，裝備一樣別指望公發的，有就不錯了，大部分還是自行添購，用起來比較順手。他也認為警力不足，實情是已經派不出人去處理，還要被民眾抱怨「警察都不管」，導致越來越沒人想當警察。

台南市警察局指出，雙警命案後，持續透過「強化員警教育訓練」、「充實員警攜行裝備」二大策略，改善警察執法制度、教育訓練及裝備，達到「執法安全」、「警民安心」及「社會安穩」目標，全面提升維護執法的尊嚴和人身安全；警械使用條例修正通過後，讓員警必要時能夠使用警械。

若再發生類似林信吾案的情況，同仁追查贓車，尚不知道駕駛者是脫逃人犯的情況；台南市警局表示，已要求同仁，經合理判斷駕駛或共乘者已具有犯罪嫌疑時，得依規定以追蹤稽查方式發動追緝車輛，並通報勤務指揮中心車輛逃逸方向請求支援，伺機攔停查緝。

若情況急迫，應與歹徒保持安全距離，活用現場適當的掩護或掩體，及隨時使用武力的戒備（戰術三寶），伺機逮捕控制後，再行通報支援。

另再有人犯脫逃，矯正機關也落實公布，市警局說明，會請同仁先掌握其生活背景、交友狀況、交通工具及危險程度（如有無精神疾病、暴力傾向及攜械可能）；當確認逃犯行跡，出勤前實施勤前教育，交接脫逃對象情資，檢視裝備，並研判圍捕時危害程度，運用優勢警力圍捕。

明德外役監獄逃犯林信吾持刀砍殺台南市警察局警員凃明誠、曹瑞傑，一審判林兩個死刑，褫奪公權終身，現於台南高分院二審審理中。圖／民眾提供
明德外役監獄逃犯林信吾持刀砍殺台南市警察局警員凃明誠、曹瑞傑，一審判林兩個死刑，褫奪公權終身，現於台南高分院二審審理中。圖／民眾提供

基層員警認為，現在不理性及仇警民眾多，執法仍不安全，用槍則是能不開還是最好不要開。演練示意圖，記者袁志豪／翻攝
基層員警認為，現在不理性及仇警民眾多，執法仍不安全，用槍則是能不開還是最好不要開。演練示意圖，記者袁志豪／翻攝

基層員警認為，現在不理性及仇警民眾多，執法仍不安全，用槍則是能不開還是最好不要開。演練示意圖，記者袁志豪／翻攝
基層員警認為，現在不理性及仇警民眾多，執法仍不安全，用槍則是能不開還是最好不要開。演練示意圖，記者袁志豪／翻攝

立法院 台南 命案

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