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判決書不見「沈慶京滿意微笑」黃國昌質疑造假 北院駁斥：無助理性討論

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲被控違背職務收受賄賂等罪，台北地方法院上月判他17年徒刑，褫奪公權6年，昨天公開374頁的判決書全文。民眾黨新北市長參選人黃國昌今質疑，北院當初在宣判新聞稿提到威京集團主席沈慶京「面露滿意微笑離去」，在判決書「消失了」，質疑院方捏造事實或事後偷改。台北地院晚間聲明，新聞稿是根據判決書整理與轉述，非憑空捏造。

黃國昌今天受訪指出，北院宣判當天的新聞稿稱，沈慶京匯入民眾黨210萬元政治獻金是收賄證據，並描述沈慶京在與柯文哲會面後「面露滿意微笑離去」，認定雙方有默契合意，但他看了正式的判決書後，發現判決理由完全找不到這段，質疑當初北院的新聞稿是自己捏造的？還是被質疑後才在判決理由中偷偷改掉？要北院說明。

台北地院指出，新聞稿與正式判決書在性質上本就不同，表達方式自然有別，判決書是法院依法製作的正式裁判文書，須嚴謹且詳盡地記載事實認定、證據取捨及法律適用；新聞稿則是為了讓社會大眾在短時間內理解案件焦點，依據判決內容摘要、整理與轉化的說明性文件。本案判決書本文達374頁，新聞稿僅以35頁，兩者在篇幅、敘述密度及文字用語上本難逐字一致，亦無須完全對應。

關於「滿意微笑」描述，北院強調這並非憑空增添情節。根據判決書第121頁、122頁記載，109年2月20日朱亞虎陪同沈慶京前往北市府與柯文哲會面的具體過程觀察，而判決書第131頁、132頁更援引了朱亞虎在法院審理時的關鍵證述。

包括朱亞虎會面後同日曾傳訊表示「早上帶老闆見到柯市長談了一個小時，情況十分令老闆滿意」，且朱亞虎曾證稱「沈慶京先生出來後滿面笑容。我跟在沈慶京旁邊那麼久，我會察言觀色，他笑得很可愛、很和藹可親」等語。新聞稿使用沈慶京先生「面露滿意微笑離去」一語，是將判決書所載的觀察內容，加以整理，以較為簡明、易懂的方式呈現，並非虛捏事實，亦未逾越判決範圍或改變原意。

北院呼籲，能理解社會對重大案件的高度關注，也尊重各界監督，然而，對於判決內容的理解，應以完整判決書為依據，並從整體脈絡加以解讀，若僅就個別文字差異進行片段比較，易致誤解，且亦無助於理性討論。

民眾黨新北市長參選人黃國昌下午在三重向日葵廣場舉辦「411讓新北更有型」誓師大會。黃國昌表示，表示，一座城市要有活力、要有希望，它需要好的治理，而好的治理不僅僅要奠記在紮實的政見上，確實的執行到位。記者黃義書／攝影
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民眾黨 柯文哲 黃國昌 京華城案 沈慶京 北院

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