口角後不滿妻子申請保護令 高雄男街頭亮刀拒捕！警方壓制送辦

蔡姓男子今天下午和陳姓妻子口角，警方獲報到場，因陳妻欲申請保護令，和警方返所，蔡男情緒失控，後持刀外出在街頭亮刀閒晃，警網趕抵，蔡一度拒捕，遭警喝斥，蔡退至騎樓下，警方持盾牌靠近，見蔡仍未放下刀，朝他噴辣椒水壓制在地逮捕。

蔡男持刀在街頭晃和警方一度對峙過程，被網友目擊拍下過程，鬆一口氣指「持刀拒捕，還好後來被制伏了」。

轄區三民二警分局指出，今天下午1時20分許獲報，民族一路上發生一起家庭糾紛案，警網趕抵現場，發現是蔡姓男子（34歲）和陳姓妻子（29歲）發生口角衝突，警方到場未發現有人受傷及爭吵狀況。

由於當時陳女堅稱要申請保護令，警方帶陳女返回鼎金派出所受理案件；沒料，後蔡男情緒失控，從家中帶刀外出，在家附近街頭閒晃，民眾報警。

警網趕抵，喝令蔡男將刀放下，但蔡男拒不配合且情緒持續激動，往後退至騎樓，警方持盾牌及警棍朝蔡逼近，趁機噴辣椒水，趁蔡睜不開眼時，4名員警將他壓制在地後予以強制送醫；警詢後，依恐嚇公眾維安罪嫌函送偵辦。

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高適蔡姓男子今天下午與妻口角，不滿她申請保護令，在街頭亮刀，遭警盾牌圍捕、噴辣椒水壓制。記者石秀華／翻攝

高適蔡姓男子今天下午與妻口角，不滿她申請保護令，在街頭亮刀，遭警盾牌圍捕、噴辣椒水壓制。記者石秀華／翻攝