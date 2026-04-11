判決書揭柯文哲藉木可挪用獻金 陳佩琪匯兒子244萬買股票

前台北市長柯文哲涉京華城等案，地院判17年徒刑。根據判決書，柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，柯妻陳佩琪甚至轉匯給兒子柯傅堯新台幣244萬元，用來買股票、基金。

台北地方法院審理京華城等4大案於3月26日宣判，11名被告中9人有罪，其中柯文哲判刑17年、褫奪公權6年。北院10日公布判決書，共391頁、超過29萬個字元數。

有關公益侵占部分，判決指出，柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元，及與前台北捷運公司董事長李文宗、前木可公關公司董事長李文娟，共同以木可公司名義侵占「柯文哲、吳欣盈總統副總統政治獻金專戶」款項共6134萬6790元。

其中，柯文哲、李文宗、李文娟以「肖像授權收取授權金」的方式，挪用侵占柯文哲政治獻金專戶1500萬元，由李文宗指示李文娟分別於民國112年11月30日、12月20日、113年1月5日及1月10日，從柯文哲政治獻金專戶匯付300萬元、300萬元、450萬元及450萬元，共計1500萬元至木可公司銀行帳戶。

根據判決，柯文哲政治獻金專戶款項1500萬元遭柯文哲等3人侵占入己後，柯文哲、李文宗為塑造由木可公司出資購買柯文哲肖像權的商業活動外觀，再由李文宗以木可公司的銷售總額，概算擬給予柯文哲的授權金，並指示李文娟以「肖像權授權金」及「授權費」的名義，共計匯付450萬元至柯文哲個人銀行帳戶。

判決指出，李文娟於112年12月20日、113年1月19日、5月24日，自木可公司帳戶分別匯款100萬元、150萬元、200萬元至柯文哲銀行帳戶。

根據判決，柯文哲妻子陳佩琪在收到前2筆共計250萬元款項後的113年1月22日，即自柯文哲銀行帳戶轉匯244萬元至兒子柯傅堯的銀行帳戶，用以購買基金、股票使用，更加證實柯文哲是將政治獻金款侵占私用的不法意圖。

台北地方法院3月26日一審宣判，柯文哲部分，依犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪判13年，褫奪公權6年；犯公益侵占罪，分別判2年、3年6月；共同犯背信罪，判2年6月徒刑。4罪合併執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。