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法官認定210萬是收賂 黃國昌：北院新聞稿跟判決書有關鍵不一樣的地方

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦。針對民眾黨創黨主席柯文哲的一審判決書昨天公布，法院認定210萬元是收賄證據，黃國昌表示，台北地方法院的新聞稿，跟判決書出現關鍵不一樣的地方，恐怕要由北院加以說明。

法官認定沈慶京透過7名人頭匯入民眾黨政治獻金專戶210萬元，是行賄柯文哲的前金，讓柯文哲違法指示台北市都委會，研議京華城獎勵容積案。

對此，黃國昌表示，他在看判決書時，最驚訝的是，當初北院的新聞稿所認定，柯文哲跟沈慶京有默契合意的契約賄賂，在判決理由當中竟然完全都沒有了，大家很懷疑，當初北院的新聞稿自己捏造的？還是新聞稿出來後，遭到社會質疑，然後在判決理由偷偷改掉？

黃國昌說，這個讓他覺得非常奇怪，因為法院在宣判的時候，判決書應該已經製作完成，怎麼會有新聞稿跟判決理由，出現關鍵不一樣的地方，這到底是怎麼回事？恐怕要由北院加以說明。

黃國昌表示，至於硬扯到柯文哲施壓司法的問題，應該要問的是，台灣的司法為什麼這麼不被人民信任？那更讓人質疑的是，為什麼法院在判決理由針對有關於黃景茂證詞被偽造的部分，竟然一句都沒有提？

黃國昌指出，他要提醒的是，公務員包括法官在執行職務的時候，發現有犯罪，他是有依照職權，加以告發、追究責任的法律義務，但法官似乎對於檢調偵辦過程中的違法濫權，甚至涉及到明確的犯罪行為，一句話都沒有，讓他非常驚訝，或許這也反映出來，為什麼這麼多的人民不信任司法最主要的理由。

媒體詢問，審理柯文哲法案的法官許芳瑜，在遷調投票之中脫穎而出，要變成二審法官。黃國昌表示，在正常的民主法治國家當中，法官的升遷跟調任，不會成為質疑的焦點，但要思考最根本問題，為什麼在民進黨主政下的司法越來越不受人民的信任，這個才是真正應該要關切的大事。

另外，媒體詢問，網路討論黃國昌如果繼續造勢，是為個人，還是要藉由造勢，幫柯文哲喊冤，黃國昌表示，他今天跟跟新北六位議員參選人一起造勢，要提出來對新北市政的政策願景，以對新北市民的承諾，至於媒體詢問，在網路上面的側翼評論，或是過度想像，他不會放在心上。

民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦。記者江婉儀／攝影

黃國昌 柯文哲 收賄 台北 新北 北院

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