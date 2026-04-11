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輕熟女辣妹被通緝隱身平價旅館販毒 北市刑大逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

35歲凃姓女子外貌清秀，穿長馬靴看起來是一名輕熟女辣妹，但她其實是毒品通緝犯，隱身新北三重地區旅館分裝依托咪酯煙彈，四處躲藏販毒維生，台北市刑警大隊接獲線報，掌握她行蹤後逮人。

警方指出，凃女過去涉嫌多起毒品案件，今年初遭判處有期徒刑10年11月，她四處躲藏兩個月，遭新北地檢署發布通緝，她平時下榻新北市的平價旅館，靠在旅館內分裝依托咪酯煙彈販售牟利。

台北市刑大4月初發現她的行蹤，警方持搜索票查緝，順利在旅館內緝捕到案。現場查扣依托咪酯煙彈5顆、依托咪酯煙油1瓶，以及甘油、丙二醇各1瓶與空煙彈一批等證物。全案詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續向上溯源毒品來源，向下追查流通管道，擴大清查相關共犯及供應網絡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

凃姓女子因涉嫌毒品犯罪遭判刑，逃亡被通緝，台北市刑大掌握行蹤逮人，並起獲毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
凃姓女子因涉嫌毒品犯罪遭判刑，逃亡被通緝，台北市刑大掌握行蹤逮人，並起獲毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

凃姓女子因涉嫌毒品犯罪遭判刑，逃亡被通緝，台北市刑大掌握行蹤逮人，並起獲毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
凃姓女子因涉嫌毒品犯罪遭判刑，逃亡被通緝，台北市刑大掌握行蹤逮人，並起獲毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

凃姓女子因涉嫌毒品犯罪遭判刑，逃亡被通緝，台北市刑大掌握行蹤逮人，並起獲毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
凃姓女子因涉嫌毒品犯罪遭判刑，逃亡被通緝，台北市刑大掌握行蹤逮人，並起獲毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

凃姓女子因涉嫌毒品犯罪遭判刑，逃亡被通緝，台北市刑大掌握行蹤逮人，並起獲毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
凃姓女子因涉嫌毒品犯罪遭判刑，逃亡被通緝，台北市刑大掌握行蹤逮人，並起獲毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

販毒 通緝 毒品

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