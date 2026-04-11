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高雄毒夫妻都要生了還在吸毒！幼童體內驗出高濃度毒素

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一對夫妻為貪圖吸毒快感，竟罔顧幼童身心發展，長達半年在封閉房內燒烤吸食甲基安非他命，甚至懷孕的妻子即將臨盆，仍在吸毒，不僅同居幼童體內毒素濃度高得嚇人，產下的次子也身心發育受影響，法官因此依妨害幼童發育罪，判毒煙夫妻分別有期徒刑1年2月及1年，並須接受親職法治教育。

判決書指出，陳男與林女為夫妻，育有2名子女，2人在2024年3月起至9月4日林女生產次子前12小時，明知安非他命為第二級毒品，卻仍在住處房內，多次將安非他命置於玻璃球內燒烤吸食，長子被迫與吸毒的父母共處一室，長期吸入殘留毒煙。

毒夫妻吸毒遭逮後，警方將年幼、不滿12歲的長子毛髮送驗，竟驗出高達47萬4361 pg/mg的甲基安非他命濃度。次子則在出生後，便立即被社會局安置。

案件經高雄市社會局通報及警方移送，高雄地檢署將這對離譜父母起訴，高雄地院法官審理時，兩人對犯行坦承不諱，法官痛批，被告2人身為父母，本應悉心照料幼子，卻在孩子身心發展尚未健全時，於同處一室施用毒品，對幼童發育造成嚴重負面影響。

法官考量，陳男曾因毒品案入監服刑，卻不知警惕再次犯案，構成累犯，依法加重其刑判處1年2月；林女則因親職觀念偏差犯案，念其無前科且坦承犯行，判處1年徒刑，給予緩刑4年以啟自新，但為導正其觀念，法院命林女在緩刑期間須接受5場與親職相關的法治教育，並嚴禁對幼童實施任何形式的家庭暴力。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

毒品 嬰兒 高雄

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