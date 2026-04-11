快訊

開放荷莫茲海峽…伊朗辦不到？紐時：布水雷混亂 自己也難以定位排除

買麵線被店員問「1句話」台中人當場愣住 鹿港在地：這才是正統

鄭麗文參謁北京碧雲寺「國父」衣冠塚！連戰20年前種植的白皮松樹還在

聽新聞
0:00 / 0:00

16案通緝男桃園市場送菜違停 警盤查冒用兄長身分被識破

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園平鎮警方日前在忠貞市場執行整頓攤販影響交通勤務，一輛菜販車違規停在路中，警方找來駕駛人卓男，他謊報兄長身分對答如流，員警比對、看照片覺得不像，卓佯稱是高中照片。

警方再透過人臉辨識系統，揭穿謊言，擔提醒他被全台9處地院及地檢署通緝，有16案之多，問他再不承認就回派出所比對指紋，卓見賴不掉，坦承冒用兄長身分，警方訊後解送歸案。卓男經常到忠貞市場送菜，市場許多攤販都認識他，消息傳開後大家都意外，要不是車輛違停，根本不會注意他是16件案子的通緝犯。

龍岡派出所副所長蕭美賢表示，卓男平時在忠貞市場菜販打零工維生，警方每日都會在市場周邊執行勤務，卓男看見員警會刻意躲避。警方日前發現他的車違停卸貨，盤查時他謊報兄長身分，員警看照片就覺得有異，反覆比對身分資料並持續追問，他才坦承真實身分。

卓男自2024年起陸續遭台北、士林、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南及橋頭等多處地方法院及地檢署通緝，累計背負加重詐欺、詐欺、違反組織犯罪防制條例、違反洗錢防制法及偽造文書等16件通緝案。

警方用人臉辨識系統等方法比對，卓男無所遁形。記者鄭國樑／翻攝
警方用人臉辨識系統等方法比對，卓男無所遁形。記者鄭國樑／翻攝

通緝 違停 桃園

延伸閱讀

獨／通緝犯失聯32年兄聲請宣告死亡 法官查出他在廣東吃牢飯

桃園龍潭廣告帆布倒塌驚魂 1車停路邊遭殃…警到場拉封鎖線

詐團串聯實體店刷卡「剝皮」 53人受騙金額逾4000萬

女子兜售人工假鑽涉詐騙 高雄珠寶店聯手警方逮人

相關新聞

深夜追捕槍毒犯 嘉市警5分鐘火速圍捕2嫌震撼街頭

嘉義市西區凌晨驚傳警匪追逐！警方在短短5分鐘內完成圍捕，成功破獲一起涉及毒品與槍械的重大案件，當場查扣多把槍枝與大量子彈，震撼地方治安。

16案通緝男桃園市場送菜違停 警盤查冒用兄長身分被識破

桃園平鎮警方日前在忠貞市場執行整頓攤販影響交通勤務，一輛菜販車違規停在路中，警方找來駕駛人卓男，他謊報兄長身分對答如流，員警比對、看照片覺得不像，卓佯稱是高中照片。

京華城案 北院暗批柯文哲 干擾獨立審判

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，一審依違背職務收賄、侵占政治獻金、ＫＰ小物募款所得等，重判十七年徒刑，褫奪公權六年。台北地方法院昨公開判決書全文，暗批柯使法院承受不當壓力、干擾獨立審判空間。

「沒能力再承受」豐原五口命案辯論終結 女婿坦言家人遭李團長逼入絕境

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方依詐欺等罪嫌起訴求刑15年；台中地院今辯論終結，王家女婿坦言「家人不是不想活，是沒能力再承受」遭李逼入絕境，審判長諭全案5月20日宣判。

豐原五口命案5月宣判！王家媽媽要女婿堅強 鼻酸手寫信曝光

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方依詐欺等罪嫌起訴求刑15年；台中地院今辯論終結，李全認罪，王家媽媽留給女婿訊息交代他要堅強、來世再聚，字裡行間令人鼻酸，全案5月20日宣判。

曾遭都委會委員質疑？柯文哲不顧反對給京華城容獎 判決書揭拿錢圖利細節

台北市前市長柯文哲收受威京集團主席沈慶京賄賂，使京華城公司取得不法容積獎勵利益，柯、沈共同圖利使鼎越公司取得高達121億545萬6748元不法利益，台北地院今天上網的判決書詳述柯文哲如何違背職務決行。因違背職務收受賄賂犯行與圖利罪在行為階段間彼此有部分重疊，想像競合論以一罪，此部分依違背職務收賄罪判刑13年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。