16案通緝男桃園市場送菜違停 警盤查冒用兄長身分被識破

桃園平鎮警方日前在忠貞市場執行整頓攤販影響交通勤務，一輛菜販車違規停在路中，警方找來駕駛人卓男，他謊報兄長身分對答如流，員警比對、看照片覺得不像，卓佯稱是高中照片。

警方再透過人臉辨識系統，揭穿謊言，擔提醒他被全台9處地院及地檢署通緝，有16案之多，問他再不承認就回派出所比對指紋，卓見賴不掉，坦承冒用兄長身分，警方訊後解送歸案。卓男經常到忠貞市場送菜，市場許多攤販都認識他，消息傳開後大家都意外，要不是車輛違停，根本不會注意他是16件案子的通緝犯。

龍岡派出所副所長蕭美賢表示，卓男平時在忠貞市場菜販打零工維生，警方每日都會在市場周邊執行勤務，卓男看見員警會刻意躲避。警方日前發現他的車違停卸貨，盤查時他謊報兄長身分，員警看照片就覺得有異，反覆比對身分資料並持續追問，他才坦承真實身分。

卓男自2024年起陸續遭台北、士林、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南及橋頭等多處地方法院及地檢署通緝，累計背負加重詐欺、詐欺、違反組織犯罪防制條例、違反洗錢防制法及偽造文書等16件通緝案。