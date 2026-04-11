深夜追捕槍毒犯 嘉市警5分鐘火速圍捕2嫌震撼街頭

嘉義市西區凌晨驚傳警匪追逐！警方在短短5分鐘內完成圍捕，成功破獲一起涉及毒品與槍械的重大案件，當場查扣多把槍枝與大量子彈，震撼地方治安。

嘉義市警察局第一分局表示，凌晨3時10分許，長榮派出所員警於西區興業西路一帶巡邏時，發現一輛自小客車行駛速度忽快忽慢，形跡可疑，遂尾隨觀察。該車原行經垂楊路與仁愛路口，駕駛林姓男子與乘客高姓男子疑似準備前往興業西路一處店家吃宵夜，卻在警方攔查前露出異狀。

警方指出，員警於興業西路137號前實施攔查時，林姓駕駛見支援警力趕抵，竟突然倒車甩尾、加速逃逸，沿途還撞毀路旁店家招牌，隨後棄車逃跑，企圖躲入巷弄規避查緝。

警網迅速收攏，多個單位同步投入圍捕，短短5分鐘內即於西區仁愛路與志昇街口及興業西路附近巷內，分別將兩名嫌犯逮捕到案，展現高度機動與執法效率。

警方隨即進行附帶搜索，查獲長槍1把、短槍2把、子彈67發，另有霰彈1顆，以及第二級毒品依託咪酯與施用器具等證物，數量之多令人側目。相關槍彈已送交鑑驗，以釐清殺傷力及來源；毒品部分也將進一步檢驗確認。

經查，59歲林姓駕駛與31歲高姓乘客為朋友關係。林嫌經毒品唾液快篩呈陽性反應，並坦承於當日凌晨，在嘉義縣水上鄉一處路邊施用依託咪酯後駕車上路，危及公共安全。

警方強調，全案已由專責幹部督辦，除依法偵訊外，並將針對查扣手機進行數位鑑識，持續向上溯源追查毒品與槍械來源，釐清是否涉及更大犯罪網絡。同時，對於網路流傳的圍捕畫面，警方也持續掌握輿情，避免不實訊息擴散。

警方重申，將持續強力掃蕩毒品與非法槍械，絕不寬貸，守護市民安全，確保社會治安穩定。

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嘉義市警方深夜破獲槍毒嫌犯。記者魯永明/翻攝

嘉義市警方深夜破獲槍毒嫌犯。記者魯永明/翻攝

嘉義市警方深夜破獲槍毒嫌犯。記者魯永明/翻攝